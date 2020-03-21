В КНР уже три дня не фиксируется новых случаев коронавируса

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Как стало известно NNS, в Китае уже третий день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. Об этом сообщили органы здравоохранения КНР в субботу, 21 марта, информирует DW.

В то же время сообщается, что отмечен 41 новый случай коронавирусной инфекции, привезенной гражданами из-за рубежа. А в провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли еще 7 человек.

Официальные данные по коронавирусу в КНР демонстрируют тенденцию к снижению уже на протяжении нескольких недель. В материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались.

В Китае, однако, опасаются второй волны эпидемии из-за инфицированных граждан, возвращающихся из-за границы. К 21 марта число пациентов, заразившихся за пределами Китая, увеличилось до 269.

Ранее мы сообщали: В Украине официально подтвержден 41 случай COVID-19

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономика КНР, несмотря на сохраняющиеся риски из-за коронавируса, демонстрирует признаки нормализации. Большинство китайских предприятий возобновили производство, многие работники вернулись на рабочие места, сообщил МВФ 20 марта.

В Европе, в отличие от КНР, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Италия - европейская страна, наиболее сильно пострадавшая от пандемии, еще 19 марта обогнала Китай по количеству летальных исходов (более 4 тысяч случаев). Только за последние три дня в Италии от последствия заражения коронавирусом скончались более 1500 человек. При расчете на каждый день это больше, чем в Китае в самый пик эпидемии.