Какие шансы заболеть коронавирусом у курильщиков – ответ врачей

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Поскольку COVID-19 - легочное заболевание, у многих курильщиков возникает вопрос о том, повышается ли риск заболеть. Медики подтвердили, что такие опасения небезосновательны и риск заболеть коронавирусом у курильщиков в разы выше.

Об этом NNS узнал от журналистов издания znaj.

Председатель Израильской медицинской ассоциации по борьбе с курением Яэль Бар-Зеев заявила, что курильщики оказываются в зоне риска, в первую очередь.

Согласно словам Яэль Бар-Зеев, у курильщиков риск заболеть увеличивается в 14 раз. Более того, показатель смертности от коронавируса среди курильщиков выше. Особенно это касается мужчин.