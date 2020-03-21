Какие шансы заболеть коронавирусом у курильщиков – ответ врачей

- 21 бер. 2020
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Поскольку COVID-19 - легочное заболевание, у многих курильщиков возникает вопрос о том, повышается ли риск заболеть. Медики подтвердили, что такие опасения небезосновательны и риск заболеть коронавирусом у курильщиков в разы выше.
Об этом NNS узнал от журналистов издания znaj.
Председатель Израильской медицинской ассоциации по борьбе с курением Яэль Бар-Зеев заявила, что курильщики оказываются в зоне риска, в первую очередь.
Согласно словам Яэль Бар-Зеев, у курильщиков риск заболеть увеличивается в 14 раз. Более того, показатель смертности от коронавируса среди курильщиков выше. Особенно это касается мужчин.
"Вот что мы уже знаем: в небольшом исследовании, в котором приняли участие около 80 пациентов с коронавирусом, у курильщиков было в 14 раз больше шансов заболеть серьезным заболеванием. В Китае показатели смертности выше у мужчин, чем у женщин", - говорит медик.
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