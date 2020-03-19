Князь Монако захворів на коронавірус

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Князь Монако Альбер II захворів на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна, яка, в свою чергу, посилається на прес-службу монарха. Він став першим інфікованим Covid-19 лідером держави на планеті. Проте не єдиним представником влади.

Знаменитості, які підхопили коронавірус

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що хворобу діагностували в президента Бразилії Жаїра Болсонару, проте офіційно це заперечили.

Водночас чимало інших політиків та держслужбовців з різних країн уникнути зараження не змогли.

Минулого тижня коронавірус діагностували в заступниці міністра охорони здоров'я Британії і члена парламенту Надін Дорріс. Вона розповідала, що в якийсь момент почувалася "досить кепсько", але припустила, що "найгірше вже позаду".

Також підозра на Covid-19 підтвердилася у міністра внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона - політика поклали до лікарні, він розповідав, що почувається добре.

Серед заражених і головнокомандувач збройних сил Польщі Ярослав Міка. Хворобу виявили після того, як він повернувся з Німеччини.

До цього позитивний результат на коронавірус показав тест Нікола Дзингаретті, лідера Демократичної партії Італії, яка входить до правлячої коаліції.

На самоізоляції перебуває прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо - упродовж двох тижнів він працюватиме з дому, оскільки коронавірус виявили в його дружини Софі Грегуар-Трюдо. У пресслужбі прем'єра запевняють, що вона почувається добре. В самого прем'єра симтомів хвороби немає.