Для українців, які застрягли у Польщі, запустять спецпоїзди: розклад руху

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Для українців, які застрягли у Польщі, запустять спеціальні поїзди. Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство України у Польщi в Twitter, інформує NNS.

Повідомляється, що поїзди будуть курсувати 20 березня за маршрутом Перемишль-Львів-Київ:

"Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля. 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ".

Раніше ми писали: Укрзалізниця призупиняє всі внутрішні пасажирські перевезення

Про це також у Facebook повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він написав:

«Розклад руху (час місцевий):

Виїзд з Перемишля-прибуття до Києва (через Львів)

1) 10:18 - 21:33

2) 13:10 - 23:08 (Intercity)

3) 15:45 - 23:53 (Intercity)

4) 18:59 - 06:46 (прибуття 21.03)».

«Орієнтовна вартість квитка: 2 клас - 700 грн. (100 злотих); 1 клас - 1000 грн. (150 злотих)», — додав Дещиця.

За інформацією Міністерства закордонних справ, загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч.

У МЗС пояснили, що 38 тисяч - це загальна оцінка, яка враховує, окрім зареєстрованих українців, також тих, що офіційно не звернулись до міністерства. Це, зокрема, українці у Єгипті, які повертатимуться з туроператорами, та громадяни, що повертаються самостійно і "застрягли" на кордонах.