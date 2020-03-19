Для українців, які застрягли у Польщі, запустять спецпоїзди: розклад руху

- 19 бер. 2020
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Для українців, які застрягли у Польщі, запустять спеціальні поїзди. Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство України у Польщi в Twitter, інформує NNS.
Повідомляється, що поїзди будуть курсувати 20 березня за маршрутом Перемишль-Львів-Київ:
"Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля. 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ".
Раніше ми писали: Укрзалізниця призупиняє всі внутрішні пасажирські перевезення
Про це також у Facebook повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Він написав:
«Розклад руху (час місцевий):
Виїзд з Перемишля-прибуття до Києва (через Львів)
1) 10:18 - 21:33
2) 13:10 - 23:08 (Intercity)
3) 15:45 - 23:53 (Intercity)
4) 18:59 - 06:46 (прибуття 21.03)».
«Орієнтовна вартість квитка: 2 клас - 700 грн. (100 злотих); 1 клас - 1000 грн. (150 злотих)», — додав Дещиця.
За інформацією Міністерства закордонних справ, загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч.
У МЗС пояснили, що 38 тисяч - це загальна оцінка, яка враховує, окрім зареєстрованих українців, також тих, що офіційно не звернулись до міністерства. Це, зокрема, українці у Єгипті, які повертатимуться з туроператорами, та громадяни, що повертаються самостійно і "застрягли" на кордонах.
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