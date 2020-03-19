У Китаї заявили про відсутність нових інфікованих коронавірусом у Хубеї

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Влада Китаю заявила, що вперше за вісім тижнів не було жодного нового інфікованого коронавірусом у провінції Хубей. Про це повідомляє DW з посиланням на видання dpa, інформує NNS.

Влада Китаю в четвер, 19 березня, повідомила про відсутність нових випадків інфікування коронавірусом у провінції Хубей, звідки почалося поширення вірусу. Крім того, вперше за останні вісім тижнів офіційно не було зафіксовано інфікування новим вірусом від людини до людини в Китаї.

Згідно з офіційними даними, національна комісія з охорони здоров'я КНР нарахувала 34 нові випадки "імпортних" інфекцій серед мандрівників, які прибули до Китаю з-за кордону. Також від коронавірусу померли вісім людей у провінції Хубей.

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Китай загалом нарахував 189 "імпортних" інфікувань коронавірусом - їх виявили у людей, які виїжджали за кордон.

Всього в Китаї коронавірусом інфікувалися більше 80 тисяч людей, з них 3,2 тисяч померли та 70,4 тисяч одужали.

Загалом у світі, згідно з останніми даними сайту worldometer, коронавірусом інфікувалися понад 219 тисяч людей, з них - 8970 тисяч померли і 85 749 осіб одужали.