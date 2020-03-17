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Китайские ученые из Университета Сунь Ятсена нашли «слабое» место у коронавируса.

NNS выяснил, что по словам специалистов, вирус имеет особую чувствительность к высоким температурам. Скорость распространения коронавируса наивысшая при температуре 8,72 градуса Цельсия. Такие выводы основаны на случаях выявления вируса во всем мире в январе и феврале.

В связи с данными выводами, странам, где холодный климат, следует усилить контроль за распространением коронавируса. В странах с теплым климатом распространение вируса будет замедляться естественным образом, но это не значит, что теплая погода будет эффективным защитником. Необходимо также принять строгие меры контроля.

По сообщениям ученых, инфекция становится менее устойчивой одновременно при влажной и теплой погоде, и риск ее передачи существенно снижается. Ученые также выяснили, что у вируса инкубационный период длится в среднем 5,1 дней. Однако были редкие случаи, когда симптомы заболевания проявились спустя 14 дней.