В Італії подружжя померло в один день від коронавірусу

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В Італії подружжя прожило разом 60 років і померло в один день через коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН, яка, в свою чергу, посилається на "Daily Mail".

Згідно інформації, отриманої NNS , 82-річна Півночі Белотті і її 86-річний чоловік Луїджі Каррара жили в місті Альбіно, що у північній провінції Бергамо.

Тиждень поспіль вони мали високу температуру, але залишалися вдома. Пізніше їх відправили до лікарні, де згодом вони померли. Жінка померла на дві години раніше за свого чоловіка.

Син Лука не зміг побачити батьків через карантин. Йому не вдалося попрощатися зі своїми рідними. Наразі його теж помістили у карантин з дружиною і двома дітьми.