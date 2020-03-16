Українська акторка Голлівуду Ольга Куриленко заявила, що інфікована коронавірусом

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Українська і французька акторка та модель Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю дівчини Джеймса Бонда, заявила про зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Про це акторка повідомила у себе в Instagram, повідомляє hromadske, інформує NNS.

«Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні та сприймайте це серйозно», — написала вона.

Скрин з Instagram Ольги Куриленко

Ольга Куриленко народилась у Бердянську, у 16 років вона поїхала до Парижа, де працювала моделлю. Потім вона пішла у кінематограф. Найвідоміші фільми Куриленко — «Квант милосердя» (де вона зіграла дівчину Джеймса Бонда), «Світ забуття», «Хітмен», «Макс Пейн», «Агент Джонні Інгліш: Нова місія».

Випадок Куриленко став одинадцятим випадком зараження українців. Так, четверо були заражені на лайнері Diamond Princess, дві українки — в Італії, одна з яких померла, а також три випадки зафіксовано всередині України — пенсіонерка з Житомирщини померла. Крім цього, МЗС повідомляло про одного інфікованого дипломата.

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