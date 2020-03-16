Картину Сальвадора Далі випадково знайшли в комісійному магазині у США (фото)

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Співробітниця комісійного магазину виявила серед пожертвуваних людьми речей стару картину і вирішила придивитися до неї уважніше, а після цього навіть показати експерту. Про це пише Ukr.Mediа, інформує NNS.

Венді Хоукінс, мешканка міста Кітті Хок, США, випадково виявила картину знаменитого іспанського сюрреаліста Сальвадора Далі під час своєї зміни у комісійному магазині. Жінка двічі на тиждень працює волонтером на барахолці з назвою Hotline Pink Thrift Shop. Полотно Далі вона знайшла у сортувальній кімнаті магазину.

"Одного разу я побачила її з купою інших картин, викладених на підлозі, і я сказала: "Ця стара, і це щось особливе", — розповіла Венді.

Картина настільки зацікавила жінку, що вона захотіла дізнатися, що думають про неї експерти. Запитавши дозвіл у магазині, Венді вирушила до Приморської галереї мистецтв у сусідньому містечку Наг Хедс. Там картину оглянула мистецтвознавець Мелані Сміт, і, провівши дослідження, зробила висновок:

"Це відповідає усім посиланнями, усій інформації, усе було перевірено, і усе вказує на те, що це оригінал".

Робота, знайдена Венді, належить до серії акварельних робіт Далі, які він зробив на замовлення італійського уряду до "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі.

"Ця серія налічує 100 різних зображень, оскільки Данте написав 100 різних віршів і пісень", — розповіла Мелані Сміт.

Співробітниця художньої галери також повідомила, що на картині вона виявила підпис Далі.

Ось так виглядає розчерк, характерний для художника.

Як ілюстрація ексцентричного майстра потрапила до маленької комісіонки у Кітті Хок — ніхто не знає, проте Майкл Льюїс, директор магазину, сказав, що усі картини їм зазвичай дістаються від людей, які перебудовують свої пляжні котеджі.

Робота Далі, яку знайшла Венді вже продана. Її купила пара з Портсмута, США, за 1200 доларів, нові власники полотна планують забрати його до 15 березня.

"Знайти щось подібне — це таке рідкісне явище. Це як полювання за скарбами, і завдяки Венді картина була знайдена та виведена на світло, щоб любителі мистецтва могли насолоджуватися нею", — прокоментувала історію Мелані Сміт.

Гроші від продажу картини дісталися магазину, і Майкл Льюїс розповів, що вони будуть витрачені на допомогу притулку для жертв домашнього насильства, боротьбу з булінгом та інші подібні програми. Так, волонтерська робота Венді дозволила світові подивитися на досі не відкриту роботу Сальвадора Далі, чиєю творчістю захоплюються мільйони людей.