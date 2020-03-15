Трамп пройшов тест на коронавірус: відомі результати

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Президент Сполучених штатів Америки пройшов тест на коронавірус, вже відомі результати. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

Згідно інформації, отриманої NNS , проведений тест на виявлення коронавірусної інфекції в організмі Дональда Трампа показав, що американський лідер не заразився COVID-19. Хоч він і є зоні ризику інфікування, адже минулого тижня поруч із ним перебував хворий на новий тип коронавірусу речник президента Бразилії.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Стефані Грішем, передає CNN.

"За тиждень після вечері з бразильською делегацією в Мар-а-Лаго у президента, як і раніше, не проявилося жодних симптомів захворювання", - додала вона.

Особиста лікарка Трампа Шон Конлі підтвердила, що тест очільника Білого дому на коронавірус показав негативний результат.

"14 березня я отримала підтвердження, що тест негативний", - заявила вона.

Сам Трамп під час пресконференції, на якій заявив про проходження тесту, сказав, що результати аналізу мають бути за кілька днів. Американський президент наголосив, що у нього немає симптомів COVID-19, а його температура не підвищена.