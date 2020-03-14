В Італії пропонують дозволити літнім людям помирати від коронавірусу

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В Італії не справляються з коронавірусом. Хворих надто багато, і їх кількість збільшується кожен день. У зв’язку з цим пропонується обирати, кого рятувати в першу чергу. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Згідно інформації, отриманої NNS , два тижні тому в Італії налічувалося 322 підтверджених випадків коронавірусу. Лікарі могли приділити достатньо уваги кожному пацієнту.

Тиждень тому в Італії було вже 2 502 випадки Covid-19. Медики в госпіталях ще робили штучну вентиляцію легенів всім хворим із гострою дихальною недостатністю.

11 березня в Італії зафіксували 10 149 хворих. У п'ятницю їх стало понад 17 500. Тепер хворих просто надто багато, щоб надати кожному відповідний догляд.

Лікарів і медсестер не вистачає на всіх. А головне - апаратів для вентиляції легенів значно менше, ніж тих, хто задихається.

На війні як на війні

Італійський Інститут анестезії, реанімації та інтенсивної терапії (SIAARTI) опублікував рекомендації для медиків у надзвичайних умовах.

Документ починається з порівняння нинішньої ситуації з війною або великими природними катастрофами, коли лікарям доводиться вибирати, кому з поранених і постраждалих допомагати у першу чергу.

Рекомендації закликають встановити критерії відбору на основі "справедливого розподілу і оптимального використання обмежених ресурсів".

Головна ідея експертів проста: доступ до інтенсивної терапії варто забезпечити хворим з вищими шансами на одужання. Так, на їхню думку, можна дотримати принцип "максимального добробуту для максимальної кількості людей".

Звідси випливає рекомендація, яка за нормальних умов здається немислимою: "Можливо, доведеться визначити граничний вік для отримання інтенсивної терапії".

Тим, хто через старість має менше шансів на одужання і кому у будь-якому разі залишилося жити недовго, пропонують дозволити померти.

Звучить жорстоко, але це єдина альтернатива принципу "перший бере той, хто прийшов першим". На думку авторів меморандуму, це ще гірше.