Чехія закрила кордони через коронавірус

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Уряд Чехії прийняв рішення про повне закриття кордонів, заборонивши в’їзд всім іноземцям без посвідки на тимчасове чи постійне проживання. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Європейську правду».

"Ми вводимо заборону на в'їзд для всіх іноземців, за винятком іноземців з дозволом на тимчасове або постійне проживання, починаючи з 16 березня . Уряд прийняв рішення, що він заборонить чеським громадянам та іноземцям з постійним або тимчасовим проживанням залишати Чеську Республіку", - заявив прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

"Це дуже жорстка міра, але вона може зробити значний внесок у запобігання поширенню коронавірусу", - додав міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

МВС Чехії передбачило винятки для поїздок, зокрема, для водіїв вантажівок, автобусів, поїздів і рятувальників.

Люди, що працюють в прикордонних регіонах в межах 50 кілометрів від чеського кордону, зможуть продовжувати працювати.

Уряд також запровадив обов'язковий карантин для всіх, хто повертається з країн, які позначені як найбільші зони ризику. До цих пір карантин поширювався тільки на людей, які повертаються з Італії.

Окрім Китаю, Південної Кореї, Ірану та Італії, уряд також визначив Іспанію, Австрію, Німеччину, Норвегію, Швецію, Францію, Бельгію, Нідерланди, Данію, Британію та Швейцарію як небезпечні райони.