Эффективный при коронавирусе препарат. Исследования врачей

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В лабораторных условиях были проведены исследования противовирусной активности препарата "Декасан", который содержит антисептик декаметоксин, относительно прототипного штамма коронавирусов.

Украинские врачи предоставили рекомендации по использованию декаметоксина качестве профилактического средства против коронавирусной инфекции.

Исследование, подтверждающее возможность применения этого антисептика в качестве профилактического средства, медики представили во время пресс-конференции в УНИАН.

По мнению доктора медицинских наук, заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Винницкого НМУ им. Пирогова Валентина Ковальчука, панические настроения относительно угрозы возникновения эпидемии коронавирусной инфекции связаны с отсутствием четкой информации о способах уничтожения ее возбудителей.

"Единая понятная рекомендация касается спиртосодержащих дезинфектантов, растворяющих липидную оболочку, которую имеют коронавирусы... Однако концентрированные растворы спиртов неприменимы на слизистой оболочке верхних дыхательных путей", – отметил он и добавил, что арсенал антисептических средств не только в Украине, но и во всем мире, является устаревшим и малоизученным по их профилактической эффективности при эпидемиях вирусных заболеваний.

По его словам, заведующего кафедрой вирусологии Нацакадемии последипломного образования им. Шупика, профессора Ирины Дзюблик в течение декабря 2019 и феврале 2020 на кафедре вирусологии в лабораторных условиях были проведены исследования противовирусной активности препарата "Декасан", который содержит антисептик декаметоксин, относительно прототипного штамма коронавирусов – вируса инфекционного бронхита птиц.

специальные условия в лаборатории, которых в Украине нет", – пояснила она.

По словам Дзюблик, результаты исследования показали, что "Декасан" проявляет выраженную вирулицидную активность, подавляет размножение вирусов и не является токсичным для клеток, на которых проводилось исследование.

"Обнаруженные свойства "Декасан" позволяют рекомендовать его для профилактики коронавирусной инфекции с целью воздействия на вирус, находящийся вне клетки. Однако, пока мы уже имеем основу для того, чтобы перейти к следующему этапу изучения: свойственна ли "Декасану" действительно антивирусная активность и будет ли он влиять именно на тот вирус, который находится в клетке, если человек инфицирован", – отметила она, уточнив, что результаты соответствующего исследования были отправлены в Министерство здравоохранения.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением технологий лечения неспецифических заболеваний легких Александр Дзюблик рассказал, что, согласно исследованию, декаметоксин можно использовать взрослым следующим образом: с целью предупреждения передачи коронавируса контактным путем регулярно обрабатывать руки его раствором в концентрации 0,2 0,25 мг/мл для защиты слизистой оболочки глаза – капать в глаза по 2-3 капли раствора в концентрации 0,2 мг/мл 4-6 раз в сутки в течение периода эпидемиологической опасности; для защиты слизистой носа и ротовой оболочки – полоскать полость рта раствором (0,2 мг/мл) 2-3 раза в день (после этого не есть и не пить в течение часа) и закапывать по 3-5 капель в каждый носовой ход 2-3 раза в день; для защиты дыхательных путей – делать ингаляции с Декасан в контейнерах по 2 мл с помощью небулайзера 2 раза в сутки.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Нацакадемии последипломного образования им. Шупика Александр Дуда отметил, что в зоне риска, прежде всего, находится медперсонал и все, кто контактируют с больными.

По его словам, это семейные врачи, провизоры в аптеке, ЛОР-врачи, врачи-инфекционисты, стоматологи, эндоскописты, а также пограничники, которые первые контактируют с гражданами, прибывшими в страну.

По мнению врачей, именно этим категориям людей необходимо выполнять рекомендации по применению декаметоксина для профилактики коронавируса.