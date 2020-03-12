Как коронавирус поражает организм человека. Подробности от медиков

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Коронавирус попадает в человеческий организм через дыхательные пути и, опускаясь в легкие, может затронуть другие жизненно важные органы. Об этом сообщает The New York Times.

Доктор Уильям Шаффнер рассказал, что вирус передается через капельки от кашля или чихания, которые люди поблизости могут принять через нос, рот или глаза. Вирусные частицы в этих капельках быстро перемещаются в задние носовые ходы и в слизистые оболочки задней части горла, прикрепляясь к определенному рецептору в клетках, начиная с него, передает NNS со ссылкой на apostrophe.ua.

Частицы коронавируса имеют остроконечные белки, торчащие с их поверхностей, и эти шипы зацепляются за клеточные мембраны, позволяя генетическому материалу вируса проникать в клетку человека.

Когда копии вируса размножаются, они разрываются и заражают соседние клетки, то вызывает боль в горле и сухой кашель. Затем вирус постепенно проникает в бронхи.

Когда вирус достигает легких, их слизистые оболочки воспаляются. Это может повредить альвеолы или мешочки легких, и им приходится работать усерднее, выполняя свою функцию снабжения кислородом кровь, которая циркулирует по всему телу, и удаления углекислого газа из крови, чтобы он мог выдыхаться.

Отек и нарушение потока кислорода могут привести к тому, что эти области в легких заполнятся жидкостью, гноем и мертвыми клетками. Может возникнуть пневмония, инфекция в легких.

Далее, по словам доктора Шу-Юань Сяо, вирус начинается в периферических областях с обеих сторон легкого и двигается к верхним дыхательным путям и трахее.

На компьютерной томографии в легком зараженного человека видно туманную завесу, которую легко спутать с другими респираторными заболеваниями.

Врачи отметили, что легкие и дыхательные пути – не единственные органы, которые затрагивает коронавирус.

Доктор Комптон-Филлипс заверил, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки, от носа до прямой кишки. По мнению Шаффнера, сердце, почки и печень также повреждаются вирусом.

При этом эксперты еще не задокументировали, может ли вирус повлиять на мозг. Однако есть предположения, что инфекция влияет на нервные клетки.