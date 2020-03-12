Туреччина переносить туристичний сезон через коронавірус

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У Туреччині через коронавірус перенесли на місяць міжнародні масові заходи та рекомендують відтермінувати початок туристичного сезону. Про це інформує NNS з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що таке рішення ухвалене за результатами наради на рівні кількох міністерств.

«Ми рекомендуємо туроператорам перенести початок курортного сезону на кінець квітня. З нашої точки зору це має сенс. У цьому контексті, у порівнянні з минулим роком, вирішили, що було б набагато доцільніше прийняти менше туристів, а не приваблювати туристичні потоки», - повідомив міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой.

Міністр торгівлі Рухсар Пекджан повідомила про те, що всі міжнародні виставки, які були заплановані до проведення після 16 березня, будуть перенесені на кінець квітня. За її словами, буде здійснено ряд заходів для уникнення ажіотажу та накручування цін на засоби захисту, зокрема медичні маски.

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Міністр охорони здоров’я запевнив, що в країні проведено всі заходи для протидії поширенню коронавірусу та лікування хворих. «Наше міністерство завершило підготовку до протистояння коронавірусу. Один або кілька випадків не слід розглядати як епідемію», - сказав Фахреттін Коджа.

Нагадаємо, про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині було повідомлено у ніч з 10 на 11 березня.