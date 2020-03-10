Від забрудненого повітря помирають частіше, ніж від куріння - дослідження

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Згідно з новим дослідженням учених з Німецького центру вивчення серцево-судинних захворювань, 8,8 мільойнів передчасних смертей у світі спричинені токсичними повітряними речовинами. Про це інформує NNS з посиланням на Іnspired.

Зазначається, що отруйні речовини в повітрі знижують середню тривалість життя на 2 роки 11 місяців, у той час як куріння скорочує життя на 2 роки 2 місяці.

Учені з’ясували, що токсичні речовини в повітрі в середньому стають причиною двох третіх передчасних смертей у всьому світі. Найгірший стан повітря в Республіці Чад, яка знаходиться в центрі Північної Африки. Там забруднене повітря забирає в людей 7 років і 3 місяці життя. У середньому в Африці токсичні речовини скорочують життя на 3 роки 1 місяць.

Найменший показник у США й Великій Британії. Там брудне повітря скорочує середню тривалість життя на півтора роки.

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Під час дослідження використовувалися дві моделі: одна базувалася на інформації про ступінь забруднення повітря важкими частинками й озоном, а інша показувала, як ці елементи можуть вплинути на організм. Ця інформація дозволила вченим розрахувати зниження тривалості життя й кількість смертей, спричинених конкретними факторами.

Оскільки вчені досліджували поки лише два типи отруйних речовин, результати їхньої роботи показують лише приблизні цифри. Однак на основі цих даних можна зробити висновок, що контроль за викидами шкідливих речовин повинен бути жорсткішим. Наразі 91% світової популяції дихає забрудненим повітрям.