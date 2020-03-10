На українсько-польському кордоні введено посилений санітарний контроль

Завантажте мобільний додаток сайту

Польща ввела посилений санітарний контроль на кордоні з Україною, а також з Білоруссю та РФ. Про це NNS повідомляє з посиланням на Уніан.

Згідно отриманої NNS інформації, відсьогодні, 10 березня, комплексний контроль проводитимуть польські прикордонники, пожежники, митники та інспекція дорожнього транспорту. Польща посилено перевірятиме усіх, хто прямує з України.

Як повідомляє «Польське радіо», про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Він зазначив, що з понеділка посилений контроль введено на кордоні з Німеччиною та Чехією, а з вівторка подібні заходи впровадять на зовнішньому рубежі.

«Усі медичні та санітарні процедури будуть повністю введені на нашому зовнішньому кордоні, тобто на кордонах з Україною, Білоруссю та Росією. Протягом кількадесяти годин усі польські кордони будуть захищені», - сказав чиновник.

За його словами, комплексний контроль проводитимуть польські прикордонники, пожежники, митники та інспекція дорожнього транспорту. Пункти переходу працюватимуть цілодобово. На місці будуть карети швидкої та медики, а хвору людину безпосередньо з кордону госпіталізують. Звертаючись до мандрівників, Маріуш Камінський попросив з розумінням та терпінням поставитися до ситуації, позаяк через контроль на кордонах зміниться організація дорожнього руху. Міністр наголосив, що вжиті дії є «в інтересах усіх нас».