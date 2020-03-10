Коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС

- 10 бер. 2020
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Станом на 10 березня 2020 року коронавірус виявлено у всіх країнах Європейського Союзу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.
Згідно інформації, отриманої NNS , в понеділок 9 березня були виявлені два перші випадки захворювання коронавірусом COVID-19 на Кіпрі.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну на пресконференції.
Вірус виявили у двох кіпріотів – одному з них 25 років, а другому 64, останній є співробітником державної лікарні в Нікосії.
За словами міністра, 25-річний хлопець повернувся з Мілана 26 лютого і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім він перебував у самоізоляції.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 8 березня, коронавірус COVID-2019 був зафіксований у 26 країнах Європейського Союзу, єдиною країною без інфікованих залишався Кіпр.
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