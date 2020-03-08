Які сни людина бачить перед смертю

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Експерти з американського Центру хоспісної та паліативної допомоги в Буффало протягом 10 років працювали над масштабним дослідженням і з'ясували, які сни люди переважно бачать перед смертю. Про це NNS повідомляє з посиланням на weekend.

Виявилося, що перед смертю люди бачать однакові сни. Які саме?

Насамперед в останні дні життя люди часто бачать яскраві сновидіння. З 13 тисяч людей, за якими спостерігали дослідники, про це повідомляли 88%.

72% пацієнтів розповідали про те, що їм часто сняться померлі родичі і друзі. Уві сні хворі спілкуються з ними, відчуваючи при цьому радість і інші теплі почуття.

59% людей, за якими спостерігали вчені, повідомляли про те, що їм сниться переддень подорожей, ніби вони пакують валізи або купують квитки. Хтось із них уві сні вже їхав в поїзді або летів на літаку. При цьому деякі з цієї групи опитаних у поїздці зустрічали своїх померлих близьких.



29% пацієнтів зізналися в тому, що вони бачать у снах тільки живих родичів і друзів. А 28% розповіли, що їм сняться приємні спогади і особливі моменти з життя. Подібні сни відвідують людей, як правило, за три місяці до смерті.

В останні три тижні пацієнти бачать сни все частіше, при цьому сновидіння стають яскравіше і детальніше. Дати пояснення даному феномену вчені під керівництвом Крістофера Керра не змогли. Експерти припустили, що незадовго до смерті в мозку відбуваються деякі зміни, які й провокують появу однакових сновидінь.