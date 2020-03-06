Який раціон харчування є правильним, залежно від вашого віку

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Існує багато міфів щодо універсальної дієти, яка може підійти будь-кому. Але людське тіло унікальне, тому те, що є найкращим для вас, навряд чи підійде вашим знайомим. Дієтологи зазначають, що головне — дотримуватися певного раціону, аби організм отримував всі необхідні корисні речовини.

З роками необхідність у деяких продуктах збільшується, а від деяких потрібно взагалі відмовитись. Всвіті зібрали деякі приклади харчових продуктів та дієт відповідно до вікової категорії людини, інформує NNS.

Для підлітків

Організм на цьому етапі продовжує рости та розвиватися, тому потрібно багато корисних речовин. Найчастіше в цей час молодь починає звертати увагу на свою фігуру та, аби стати стрункішими, починають пропускати сніданки. Цього категорично робити не можна.

Вживати велику кількість фаст-фуду та снеків також не рекомендується. Необхідно зменшити їх кількість у своєму раціоні. Їжте якомога більше продуктів багатих на кальцій, білки та залізо.

Для 20-ти річних

У цьому віці більшість людей думають не про здоров’я. Завжди щось стоїть на першому місці, крім нього: навчання, кар’єра, стосунки. Ви можете дозволити собі з’їсти шматочок тортика ввечері або випити бокал червоного вина. Проте чи дійсно це варто робити?

Якщо вам виповнилося 20, то час звернути увагу на своє здоров’я та замінити вживання фастфуду на здорову їжу. Наприклад, замість чипсів купуйте попкорн, замість молочного шоколаду вживайте чорний, а замість морозива надайте перевагу йогурту.

Додайте до раціону продукти, які багаті на омега-3 жири та фолієву кислоту – зелень, цілозерновий хліб, макаронні вироби, волоські горіхи, лосось та насіння чіа.

Для 30-ти річних

Підтримайте процеси, які відбуваються у вашому організмі, включаючи до свого меню продукти, які сприяють нарощенню м’язів та зміцненню кісток.

Багаті білками продукти, такі як яйця, насіння, горіхи, соєві продукти, куряче м’ясо повинні стати вашими найкращими друзями. Магній – важливий елемент, який просто необхідний в цьому віці. Він знаходиться в авокадо, бобових, чорному шоколаді.

Не забувайте про вживання молочних продуктів, адже вони сприяють зміцненню кісток. Відмовтесь від великої кількості кави та кавових напоїв.

Для 40-ка річних

Період, коли починається гормональна перебудова організму, а разом з тим спостерігаються часті перепади настрою. Аби цього уникнути вживайте вівсянку, червоний перець та індичку.

Аби посилити метаболізм в організмі та регулювати рівень цукру почніть вживати продукти багаті на клітковину – броколі, цілозернові продукти, картоплю зі шкіркою. Краще уникати фастфуду, проте іноді можете побалувати себе вегетаріанським бургером власного приготування.

Нехай у вашому меню з’явиться більше їжі домашнього приготування, нежирні молочні продукти, цілі тони овочів та фруктів.

Для 50-ти річних

З віком швидкість нашого метаболізму знижується, через що радимо споживати харчові продукти, які наші органи можуть легко перетравити. Тому замість звичайного молока почніть вживати мигдалеве (суміш перемолотого мигдалю та води), а також вживайте вівсянку без домішок цукру та підсилювачів смаку. Додайте краще до неї мед.

Залишайтесь підтягнутими та гарними завдяки авокадо, броколі, чорниці, горіхам та шпинату. Ці продукти також зменшують ознаки старіння. У цьому віці яблука незамінний продукт, адже воно допомагає знизити рівень холестерину у крові та боротися з діабетом.

Вживайте також вітаміни А та Е і продукти, в яких вони знаходяться.

Коли вам понад 60 років

Головне правило для цього віку – дотримуватись режиму. Їжте потрошки, але часто. Проте сало, ковбаси, масло слід виключити зі свого меню, бо до їх складу входять важкі жири, що забивають судини холестерином.

Незамінними у вашому раціоні в цьому віці повинні стати овочі та фрукти. Ними можна перекусити між основними прийомами їжі. Вживайте продукти багаті залізом – шпинат, сочевиця, квасоля. Зменште кількість солі, яку додаєте до приготованих страв, а також перевіряйте її вміст у придбаних продуктах. Пийте більше води та уникайте вживання солодкої їжі.

Найголовніше – не приковувати себе до дивана, не лежати годинами перед телевізором. Всі зайві кілограми з’являються від нашої матінки-ліні, тому, якщо комусь хочеться танцювати, терміново біжіть на танці, в клуб, на будь-який концерт артиста, де можна це зробити. Якщо вам до душі прогулянки з собакою, то біжіть з нею гуляти на майданчик і дресируйте її, головне – почати рух.