Коронавірус може передаватися через гроші: ВООЗ

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірус може поширюватись через готівку і таким чином потенційно сприяє поширенню COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, яка, у свою чергу, посилається на News Yahoo.

Згідно отриманої NNS інформації, у повідомленні ВООЗ йдеться про те, що після контакту з паперовими грошима та монетами обов'язково потрібно мити руки чи обробляти їх дезінфікуючим засобом, особливо перед їжею. Також рекомендують використовувати безконтактний спосіб оплати.

Повідомляється, що у Китаї навіть знищують готівку з районів, які найбільше постраждали через коронавірус.

"Коронавірус може зберігатись у грошах протягом кількох днів після того, як він до них потрапив. Люди повинні не торкатись обличчя після використання грошей", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що коронавірус накопичується у грошах через те, що вони проходять через велику кількість людей і зберігають бактерії та віруси. При цьому найдовше віруси живуть на твердих поверхнях – пластику та металі, ніж на тканині. А гроші, зокрема долари США, представляють суміш паперу та тканини. При цьому, на них діє температура і волога, що сприяє життєдіяльності вірусів.