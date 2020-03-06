Єгипет вводить нові візи для туристів: що потрібно знати

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Як зміняться правила відвідування Єгипту для туристів і коли вони почнуть діяти? Про це в матеріалі Styler повідомляє РБК-Україна, інформує NNS.

В Єгипті змінили правила отримання туристичної візи, тепер її можна буде оформити не на 30, а на 90 днів. Також можна буде оформити тривалу візу терміном на п'ять років. Для тих, хто збирається влітку милуватися пам'ятками – передбачаються знижки.

Нові візові правила почнуть діяти в Єгипті з 1 червня 2020 року. Передбачається, що нововведення значно полегшить туристам планування поїздок.

Що входить в нові правила:

Туристи зможуть неодноразово відвідувати Єгипет

Максимальний час перебування туристів у Єгипті – 90 днів

Документи можна буде подати через єгипетські консульства або на порталі оформлення віз.

Віза видаватиметься терміном на п'ять років.

Туристи, які прилітають в Єгипет в аеропорти Луксора та Асуана влітку, в найспекотніший час – будуть мати право на знижку при оформленні візи в розмірі 10 доларів.

Вартість візи у неспекотний період – 25 доларів.

Туристи можуть безкоштовно оформити двотижневе перебування на курортах Південного Синая прямо в аеропорту Шарм-ель-Шейх.

У відомстві нагадали, що в 2014 році підвищили вартість віз з 15 до 25 доларів. При цьому, віза на п’ять років так і залишається на позначці в 60 доларів.