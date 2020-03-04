Всплыли интересные факты о коронавирусе. Русские работают над ним уже 18 лет

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Первая вспышка страшной болезни на нашем континенте началась еще 2002 году. Позже в 2012, возник еще один респираторный синдром, также связанный с коронавирусом, его биологическим источником были верблюды.

3 марта 2020, в сеть выкинули фотографию российской газеты, которая датирована 2003 годом. В ней размещена публикация российского академика Российской академии наук (РАН) Александра Чучалина. Материал называется «КОРОНА-ВИРУС СТАНОВИТСЯ АГРЕССИВНЫМ».

В данной публикации академик рассказывает об истории страшного вируса и о препаратах, которые помогают при заболевании. (Ниже будет приведет полный текст публикации). А вот спустя почти 20 лет, этот же академик в одном из интервью, говорит о неэффективности вышеупомянутых препаратов.

NNS приводит вам два интервью, с разницей в 20 лет, от одного и того же ученого. Сопоставив изложенное этих публикаций, даже у обывателя возникнет много вопросов.

NNS предоставляет текст публикации в газете:

«Два последних месяца газеты всего мира и электронные средства массовой информации каждый день с тревогой сообщают о том, чтоатипичная пневмония с ужасающей быстротой «шагает» по планете.Наш корреспондент Светлана Пальмова встретилась с директором Научно-исследовательского института пульмонологии Министерства здравоохранения Российской Федерации академиком Александром Григорьевичем ЧУЧАЛИНЫМ. Предлагаем вниманию зожевцев мнение академика по поводу возникшей проблемы.



КОРОНА-ВИРУС СТАНОВИТСЯ АГРЕССИВНЫМ



История возникновения атипичной пневмонии — давняя, ею врачи стали заниматься еще в конце 30-х годов XX века, а затем вернулись к ней во время вьетнамской войны, которую вели США. Тогда в Индокитае были обнаружены признаки атипичной пневмонии среди солдат.



То есть, хочу подчеркнуть: пневмония была и остается актуальной проблемой, к которой преступно относиться легкомысленно. В последние два десятка лет ученые стали открывать неизвестные ранее возбудители пневмонии. Так, в Ростове и Астрахани обнаружили вирус Западного Нила, который вызвал геморрагическую лихорадку. Оказалось, что болезнь возникает в одно и то же время, но в разных географических зонах. Когда такая вспышка произошла в Нью-Йорке, посчитали, что переносчиками вируса стали вороны.



В ноябре прошлого года в западных провинциях Китая, в Гонконге, Вьетнаме, Сингапуре появились первые признаки пневмонии, привлекшие внимание врачей. Они обратили внимание на необычное течение этой воспалительной реакции дыхательных путей. Раньше именно в этой географической зоне были описаны вспышки микоплазменной пневмонии. Здесь вообще очень высокий уровень заболеваний бронхиальной астмой — ею страдают более 15% населения. Присутствуют и другие легочные болезни. То есть совсем не случайно, что именно в этом регионе возникла проблема новой легочной инфекции. Теперь вопрос: насколько она новая, эта инфекция?



В 1997-1999 годах были описаны спорадические случаи заболеваний, которые сегодня трактуются как «тяжелый, острый респираторный синдром» —ТОРС. тяжелый — потому, что, как правило, у болезни плохой прогноз; острый — потому, что начинается остро, как грипп; респираторный — потому, что затронуты дыхательные пути. При добавлении термина «синдром» подразумевается, что человек погибает не от пневмонии, а от развития шокового легкого. Отсюда официальное название этой болезни, утвержденное Всемирной организацией здравоохранения и Американским институтом по контролю за инфекционными заболеваниями SARS, в русском переводе — ТОРС.



Итак, удалось выяснить, что случаи пневмонии, которые были зарегистрированы в 1997-1999 годах, вызваны корона-вирусом. И этот же вирус, по всей видимости, стал причиной возникновения атипичной пневмонии. От него погиб один из вирусологов, представитель ВОЗ итальянец Карло Урбани. Умер профессор-патологоанатом из Китая, который производил вскрытие погибшего от ТОРС жителя Вьетнама.



А ведь раньше предполагали, что человек от человека заразиться не может. Но эти две смерти заставили пересмотреть такую точку зрения. В то же время жены, братья, сестры, находящиеся рядом с больными родными, не заболевали. Значит, недуг поражает тех, кто находится в очень тесном контакте с больным, а это врачи, медицинские сестры, технический персонал, то есть все те, кто проводит определенные манипуляции на дыхательных nyrjx.



Фактор риска при таком «общении» достаточно высок, что подтверждает печальная практика.



Тут следует сказать о том, что ученые с мировыми именами занялись поисками вируса неизвестной болезни. В Германии, Канаде, Франции, Гонконге работают сильные группы вирусологов. Уже самые первые анализы убедили в том, что «действует» семейство парамиковирусов. Сюда относятся: вирус кори, вирус паротита и так далее. Позже появилась информация о том, что пневмонию вызывает голландский вирус метапневмонии, а в начале апреля ученые окончательно остановились на том, что более чем в 40% атипичную пневмонию вызывает корона-вирус.



Практически каждый человек в течение своей жизни переболел этой вирусной инфекцией. Выделены две группы - риновирус и корона-вирус. Человек сталкивается с ними особенно в сентябре-октябре, когда возвращается после отпуска домой. Появляется насморк, болит горло. Львиная доля — 60% инфекций верхних дыхательных путей вызывается корона-вирусом. При этом никогда прежде он не проникал в нижние отделы дыхательных путей. Так что же произошло с ним, почему он изменил, как мы говорим, свой тропизм, стал агрессивным? На эти вопросы еще предстоит дать ответы. Считается, что все-таки повинны домашние животные, районы, где сильно развита агропромышленная индустрия, где разводят цыплят, кур, свиней.



Болезнь начинается так, как начинается грипп. Человек в одночасье становится тяжелобольным: высокая температура и как следствие — быстрое размножение в организме вируса. Болит голова, болит кожа, невозможно дотронуться до тела, мышцы, сухожилия — все болит! Это происходит в первые два дня заболевания. Но не надо забывать, что есть еще инкубационный период — от двух до десяти дней. Причем, если человек заражается от человека, инкубационный период короткий, всего 2-3 дня; если от животного — до 10 дней. И первое, что следует сделать — это померить температуру. 38-39 градусов — сигнал тревожный! А если на температуру не действуют никакие жаропонижающие средства, организм не реагирует на аспирин — ни в коем случае не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу!



Второй этап — это этап начальных проявлений болезни. Появляется сухой кашель, который ничем нельзя снять. Кашель нарушает сон, больной не может откашляться. Все, о чем я рассказываю, происходило с одной моей больной, которую я вел. Она, слава Богу, поправилась. А дальше события могут пойти по драматическому варианту: это когда к высокой температуре, непродуктивному кашлю присоединяется одышка. Она нарастает, человек задыхается, он не может лечь в подушки, сидеть в кресле. И не помогает лекарство, которое могло бы снять одышку. Вот это и является критическим моментом течения болезни.



Вслед за этим появляются осложнения, угрожающие жизни больного. Таковым является этап развития шока легкого, когда нарушается его основная функция — обеспечение газообмена. Помочь тут может искусственная вентиляция легких, специальные лекарственные средства.



Сегодня уже отработаны определенные методы лечения и помощи таким больным. Это и доврачебная помощь, и изоляция больного, и все карантинные меры. Врачам и медицинскому персоналу рекомендовано работать в перчатках, маске, бахилах, съемном халате, очках. Не удивляйтесь, есть сообщения о том, что вирус может передаваться и через слизистую оболочку глаза, поэтому очки — необходимая мера предосторожности.



Какие лекарства помогают этим больным? Есть антивирусный препарат—рибоверин. Все, кто применял его на ранних стадиях болезни, получил хороший результат. Когда возникает одышка, помогает рибоверин в сочетании с преднизолоном или дексазоном. Не надо назначать антибиотики, сульфаниламидные препараты — от них в данном случае пользы не будет.



Полагаю, что история с ТОРС должна научить наше общество тому, как надо серьезно относиться к такой болезни, как пневмония. Известно, что у детей до первого года жизни, а также у пожилых людей пневмония является лидирующей причиной смерти. От пневмонии скончались известные люди, среди них 86-летний академик Иван Петрович Павлов, многие другие.



Да, был период, когда пневмония отдала «пальму первенства» туберкулезу, от которого умерли Антон Чехов, Фредерик Шопен. Да и сейчас в России ежегодно от туберкулеза умирают 20 тысяч человек, так что проблема остается. Так же, как и проблема пневмонии, смертность от которой в нашей стране превышает 10-15%. С грустью приходится констатировать, что Россия является мировым лидером по гнойным легочным заболеваниям. Так что дел у нас, пульмонологов, хватает. Ну, а что касается ТОРС, или атипичной пневмонии... Сложно определить сроки, когда она перешагнет границы России, но то, что это произойдет, у специалистов не вызывает сомнений.



«ЗОЖ»; Уже, похоже, перешагнул. В Благовещенске (Амурская область) изолирован 25-летний молодой человек со всеми известными признаками атипичной пневмонии. Необходимые анализы для подтверждения — упаси Бог! — диагноза отправлены в Москву. Известно, что молодой человек проживал в общежитии вместе с китайскими гражданами.



То есть в самом факте, что опасность абсолютно реальна, сомневаться не приходится. По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире атипичной пневмонией заболели 5930 человек, умерли 372. Особенно свирепствует вирус в Китае — 3460 больных (159 умерли) и в Гонконге - 1589 (157).



Весьма настораживает «жатва» вируса в благополучной Канаде — 343 (21). Всего же больные атипичной пневмонией обнаружены в 28 странах.



Полагаем, что этой информации достаточно, дабы посеять среди наших читателей — нет, нет, не панику—ощущение инстинкта самосохранения.»

А вот интервью академика от 2 февраля 2020 года:

Академик счел неэффективным препарат из списка Минздрава от коронавируса

Речь идет о препарате рибавирин, ранее рекомендованном Минздравом России для лечения нового типа коронавируса 2019-nCoV



Медицинский препарат рибавирин, ранее рекомендованный Минздравом России для лечения нового типа коронавируса 2019-nCoV, не эффективен, о чем свидетельствуют в том числе данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).