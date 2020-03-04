Кроссовки с Гитлером. Известный бренд обвиняют в нацизме

04 бер. 2020
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Немецкий спортивный бренд Puma обвинили в нацизме из-за кроссовок, в расцветке которых разглядели портрет Адольфа Гитлера. Речь идет о модели Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года, сообщает NNS со ссылкой на «Обозреватель»

Носки и язычок кроссовок оформлены черными линиями, но если смотреть на них сверху, то якобы видится лицо Гитлера, у которого была косая челка и короткие усы.

Ситуацию усугубляет тот факт, что основатель компании Puma Рудольф Дасслер и его брат Адольф поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП. Национал-социалисты тратили много денег на спорт, и их сторонники нуждались в большом количестве спортивной обуви. Так Дасслеры стали одной из богатейших семей Германии, пишет Esquire.

К слову, многие пользователи соцсетей разглядели в кроссовках Storm Adrenaline не только Гитлера, но и Николая Гоголя, чья шевелюра даже больше похожа на изображение на кроссовках.

Сама компания Puma эти сравнения никак не прокомментировала.

Автор: Администратор

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