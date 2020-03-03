Тест на коронавирус оказался отрицательным. Папа Римский простужен

03 бер. 2020
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Папу Римского Франциска проверили на коронавирус, его тесты оказались отрицательными. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero во вторник, 3 марта.

83-летний Папа уже неделю простужен. В воскресенье во время встречи с верующими в него был сильный кашель, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

По данным газеты, когда после недавнего визита в Бари и многочисленных встреч с людьми со всего мира у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса. Поскольку тест не подтвердил SARS-CoV-2, Папа мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в доме Святой Марты, где он живет.

Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика. С самого начала болезни официальные лица заявляли, что Папа простужен, а оснований ставить другие диагнозы нет.

При этом отмечается, что Папа Франциск впервые отменил отступление от Великого поста в папстве из-за простуды.

Автор: Администратор

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