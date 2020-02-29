Викликає дерматит та алергію — батьків попередили про небезпечну дитячу іграшку

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Популярні серед школярів лизуни чи по-іншому слайми не така й безневинна іграшка, як вважають батьки. Лизун є желеподібним матеріалом із властивостями неньютонівської рідини. Назва іграшки прийшла від імені героя коміксів, мультсеріалу і фільму "Мисливці за привидами" - зеленого привида зі слизу, якого звали Slimer.

Компонентами для приготування лизуна є полімер (клей ПВА або пінка для гоління) та активатор реакції — тетраборат натрію, гліцерин, суміш тетраборату натрію з гліцерином, рідина для контактних лінз чи її суміш з харчовою содою. Ці складники безпечні для організму при короткотривалому контакті з невеликою кількістю речовини, але токсичні при довготривалому.

Виявляється, що довгий контакт з тетраборатом натрію викликає дерматит, алергічні реакції. Бор, атоми якого містяться у складі вище згаданої солі, є речовиною ІІ класу небезпеки для людини. А випари полівінілацетату (клею ПВА) подразнюють гортань й очі. Крім того, крохмаль і желатин, що міститься у слаймах швидко пліснявіють і гниють – бо бактерії й грибки починають активно розмножуватися у цих речовинах. А ще лизун збирає на своїй поверхні пил і бруд.

Гліцерин, що міститься у лизунах в більшій кількості ніж 30 мл поступово випаровується — після вдихання його парів знижується вологість слизових оболонок, дитина кашляє, в неї погіршується нюх. Аптечний гліцерин при нагріванні під час виготовлення лизунів виділяє акролеїн – речовину І класу небезпеки (наднебезпечну), що має характерний їдкий запах і спричинює сльозотечу. Легені людини відфільтровують акролеїн, але його осад залишається у легенях роками.

Варто зауважити, що нагрівання слаймів з вмістом аптечного гліцерину понад 1-2 мл – це "виробництво" токсичних парів акролеїну. Покупні слаймери також небезпечні для здоров'я. Під час проведення дослідження продукції 11 виробників лизунів, у восьми з них було виявлено перевищену концентрацію бору (допустима норма - 0,3 мг бору на грам продукту).

Наприклад, у виробника (Jupiter Toysmith) вміст бору в слаймах становив 1,4 мг/г, що у 4,7 раза вище норми. У лизунах CCINEE Pink Fluffy Slime - 1 мг/г, у Cosoro Dodolu Crystal Slime Magic Clay - 0,98 мг/г.