Джонни Депп подал в суд на британскую газету за клевету

Завантажте мобільний додаток сайту

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд против издателей и исполнительного редактора таблоида The Sun. Об этом NNS узнала из сообщения newformat.info.

Как пишет издание Mirror, поводом для иска стала статья 2018 года, в которой британская газета опубликовала материал, где задалась вопросом, «как Джоан Роулинг может быть по-настоящему счастливой, утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают».

Голливудский актер утверждает, что журналисты издания описали его семейную жизнь с бывшей супругой Эмбер Херд не так, как это было на самом деле. Депп 26 февраля был на предварительном слушании в Верховном суде Англии. Следующее рассмотрение его дела начнется 23 марта и продлится десять дней. В течение этого времени суд будет изучать доказательства с обеих сторон.

Популярный актер в 2017 году развелся со своей женой Эмбер Херд. Изначально она обвиняла его в домашнем насилии, из-за чего Деппа стали задевать некоторые представители прессы и творческой элиты, а его карьера начала скатываться вниз. Но позже исполнитель роли Джека Воробья собрал достаточно доказательств и выдвинул обвинения против своей бывшей супруги в агрессии с ее стороны и клевете. Судебные тяжбы между ними до сих пор не завершилась.