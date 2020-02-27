Почему китайцы кладут в унитаз чайные пакетики

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Все средства для очистки унитаза разрушают не только ржавчину и микробы. Но и эмаль. После частого употребления дорогих и не очень средств. Эмаль желтеет.

Этого никак не избежать. Однако, есть практически бесплатное средство. Которое отлично очистит унитаз и сохранит эмаль.

Речь идет о чайном пакетике. Вот как воспользоваться этой хитростью и вернуть унитазу девственную чистоту.

Многие выбрасывают чайные пакетики после того, как попили чай. Не стоит этого делать. Это ценное средство для очистки унитаза. Из-за жесткой воды на унитазах часто появляется налет. Чтобы его удалить многие тратят огромное количество времени средств.

Чтобы быстренько избавиться от налета и к тому же убить вредные микробы и уничтожить неприятный запах. Вам необходимо положить влажные чайные пакетики на области налета и дать полежать как минимум 20 минут. Удобнее всего оставлять их на ночь.

Затем протереть унитаз ершиком. Просто попробуйте и ваш унитаз будет выглядеть будто только что из магазина. К тому же вы полностью избавитесь от неприятного запаха.