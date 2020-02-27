Олімпіаду та Євро-2020 можуть відмінити через коронавірус

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Олімпійські ігри та Євро-2020 під загрозою. Заходи можуть скасувати через коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на thepage.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , Японія має два-три місяці на вирішення проблеми з поширенням коронавірусу, інакше Олімпійські ігри, заплановані на літо 2020 року, можуть бути скасовані.

Член Міжнародного олімпійського комітету Дік Паунд наголосив, що країна має час до травня. І якщо Японії не вдасться взяти епідемію Covid-19 під контроль, то захід, найімовірніше, буде скасовано. Однак Паунд додав, що спортсменам слід продовжити готуватися до ігор.

Видання The Sun повідомляє, що під загрозою зриву також і Євро-2020. Матчі можуть бути або скасовані, або перенесені, якщо ситуація із поширенням коронавірусу в Європі погіршиться. Італія, яка має прийняти влітку чотири матчі фіналу, наразі найбільше постраждала з усіх європейських країн.

Через поширення коронавірусу на півночі Італії модний дім Armani вирішив скасувати свій показ у Мілані. Влада Венеції достроково завершила знаменитий Венеційський карнавал. Також були скасовані три футбольні матчі в північних регіонах Ломбардії та Венето.

Літні Олімпійські ігри мають відбутися з 24 липня по 9 серпня цього року. Згідно з попередніми оцінками, на заході очікується понад 11 тис. спортсменів з 145 країн світу.