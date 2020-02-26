"Не хочу нав'язувати їм гендер": вагітна подруга Ілона Маска називає майбутню дитину "вони"

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Як стало відомо NNS, співачка Grimes, подруга Ілона Маска, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, заявила, що не нав'язуватиме малюкові жоден із гендерів. Про це вона розповіла у Twitter та в ефірі на YouTube, відповідаючи на запитання підписників, інформує УНІАН з посиланням на The Daily Mail.

«Я не хочу нав'язувати їм гендер, на той випадок, якщо у своєму житті вони почуватиметься не так», – пояснила вона.

Дівчина хоче, щоби її первісток із часом визначився сам. Доти ж майбутня мама воліє говорити про нього «вони».

При цьому ім'я для дитини Клер Буше вже обрала, і воно «геніальне», запевнила артистка.

«У мене є ім'я для дитини, але я не хочу його казати, бо всім, кому я казала, воно страшенно не подобається, і всі з нього насміхатимуться… Але насправді це ім'я геніальне, і люди його поки не зацінили лише тому, що воно надто авангардне», – вважає Клер.

Як відомо, Буше досі не підтвердила, що батьком її малюка є саме Ілон Маск. Якщо це так, то, як відомо, це буде сьомий нащадок мільярдера.

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