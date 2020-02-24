Генконсульство України в Мілані призупинило роботу через коронавірус

Завантажте мобільний додаток сайту

Генеральне консульство України в Мілані призупиняє роботу через поширення китайського коронавірусу типу на півночі Італії. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

"Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу, відповідно до розпорядження президента Ломбардії Аттіліо Фонтани та міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца про введення превентивних заходів, у тому числі "припинення роботи офісів з прийому громадян, за виключенням надання першочергових послуг", Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів", - йдеться у повідомленні консульства.

Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій регіональних органів влади Ломбардії, про що буде своєчасно повідомлено. У разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт тощо) українцям рекомендовано звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua.

Крім того, дипломати нагадують дотримуватися загальних рекомендацій щодо противірусної безпеки, що оприлюднені на сайті МЗС України.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, внаслідок інфікування коронавірусом в Італії померли вже шість людей та 219 інфіковано. Голова департаменту цивільного захисту Анжело Бореллі повідомив, що 167 випадків інфікування виявлено у регіоні Ломбардія (4 летальні), 27 випадків - у регіоні Венето (1 летальний), і ще 18 випадків у Емалії Романьї, 4 - у П'ємонті та 3 - у Лаціо. Ще один летальний випадок зафіксовано в лікарні Мілану.

Бореллі заявив, що 99 людей лікуються стаціонарно, 23 проходять інтенсивну терапію, а 91 - перебувають в ізоляції вдома.

Наразі Італія займає третє місце в світі за кількістю виявлених випадків інфікування новим коронавірусом після Китаю та Південної Кореї.