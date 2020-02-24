Історії небезпечних Tinder-побачень: як мінімізувати ризик

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The Village Україна розповідає чотири історії про небезпеку на Tinder-побаченнях і дає поради, як її уникнути. Про це інформує NNS.

Олеся

«Спочатку я завантажила Tinder для приколу. Але коли відвідувала друзів у Польщі, погодилася зустрітися з хлопцем, який мені писав у Tinder. Спершу ми гуляли з ним і моїми друзями, а на друге побачення він запропонував піти до нього, оскільки був сильний дощ і вітер. Я погодилася, адже маю багато друзів-хлопців і ми навідували одне одного без жодних проблем. Це була моя головна помилка: я думала, що молода людина, мій ровесник не може бути поганим.

А далі все розвивалося за класичним сценарієм, напевно. Він мене домагався, і на мою неодноразову відмову йому було байдуже.

Я намагалася з ним домовитися, питала, навіщо він робить мені боляче. Усе дійшло до синців на тілі та слідів від удушення.

Я відбивалася, але недостатньо сильно. Щось заважало мені піти. Напевно, страх, що може статися щось іще гірше. Я чула сусідів, але не знала, чи можу висунутися з квартири і попросити в них допомоги. Потім він змусив мене дещо зробити – це я б не хотіла згадувати – і тоді відпустив додому.

Я не зверталася до правоохоронців, бо друзі казали, що в цьому немає сенсу – доказів недостатньо. Мені було соромно, і я себе звинувачувала в тому, що таке сталося зі мною. Але важливо не боятися діяти різко, не боятися влаштувати сцену. Навіть коли чужі люди побачать тебе розшарпаною і без одягу, якщо вони нормальні, то допоможуть».

Катя Мячина

Це було моє перше Tinder-побачення. Напередодні я розійшлася з хлопцем і хотіла трохи розважитися. Перед побаченням я взагалі не знала жодних правил, як потрібно поводитися і убезпечити себе. І подумала, що класно було б погуляти на природі. Ми домовилися зустрітися в Голосіївському лісі. Це велетенський ліс, що починається як звичайний парк, а далі ти заходиш просто в хащі. Там із хлопцем я почувалася насправді дискомфортно, але хотіла показати, яка я «крута дівчина». Було кілька незручних моментів: він притуляв мене до дерев і пристрасно цілував. Мені це не подобалося, але я не подавала вигляду.

Ми вийшли з лісу на проспект Науки і йшли попри дорогу. На тротуарі була вирита яма – ремонтували труби, найімовірніше. І я запропонувала хлопцю в неї залізти. Мені чомусь здалося це гарною ідеєю.

Ми цілувалися, і раптом він жорстко повернув мене до себе задом і спробував нагнути, щоб розстібнути штани та зайнятися сексом

Я тоді відмовила йому, бо це не ок і ми ж у ямі на проспекті! Ми вилізли звідти, дійшли до метро й роз’їхалися. Тепер я розумію, що сама ставила себе в потенційно небезпечні ситуації. Це добре показує, наскільки дівчата погано знають, що таке безпека».

Даниїл Журавчак

«Я познайомився з дівчиною в Tinder, і ми спілкувалися протягом кількох місяців. Вона вчилася за кордоном і покликала гуляти, коли приїхала в Україну. До цього були наївні розмови, жарти про секс, але не більше. Вона прилетіла з-за кордону, і ми пішли на каву. Було дуже спекотно, але дівчина одягла на білу сорочку портупею, і я почувався незручно.

Вона запропонувала піти на коктейлі. Я відвів її у заклад, який спеціалізується на єгермейстері. Вона замовила собі три шоти та сміялася з мене, що я не п’ю. Це було некомфортно, але я все-таки погодився [випити]. Десь після шостого шоту вона почала розпитувати, де я живу, і пропонувала поїхати до мене або до неї. Коли я відмовив, дівчина знову стала з мене сміятися і пити.

Мені було незручно, але я не міг просто залишити її п’яну в закладі, тому запропонував викликати таксі. Вона сказала, що поїде, якщо ми ще прогуляємося. Ми пішли гуляти, і біля готелю вона запропонувала залишитися на ніч, навіть хотіла сама заплатити за номер.

Лізла до мене цілуватися, торкалася мене, а я почувався просто жахливо. Тоді я згадував схожі випадки, які траплялися з моїми подругами

Я викликав таксі, але їй стало погано, тож ми зайшли в найближчий заклад. Вона відійшла зробити дзвінок і просто не повернулася. Спочатку я хвилювався, чи з нею все гаразд, але о 4 ранку вона зателефонувала мені, і я зрозумів, що все добре. Після цього я не використовував Tinder».

Ліза

«Я завантажила Tinder, створила анкету й почала свайпати. За кілька днів уже було 100 метчів і близько 20 діалогів. З одним (назвемо його Денисом) ми почали частіше спілкуватися, переписувалися аж до ночі. Вирішили зустрітися і погуляти.

Ми тинялися містом і зайшли у якийсь дворик, а він каже: «Ось моя хата, пішли наверх, чи, хочеш, візьмемо ще вина?».

Я йому відмовила, бо мала інше уявлення про наше спілкування. Він став дуже злий і сказав, що я взагалі н***я не розумію, для чого я витрачаю його час, навіщо було приходити й що це якийсь треш. Коли я вже їхала додому, він писав мені неприємні повідомлення, а потім заблокував і видалив з пар у додатку. Кілька днів я почувалася дуже «брудною» і пригніченою. Мені пощастило, що я була обережною: усе сталося вдень у центрі міста, де багато людей».

Наразі Tinder тестує в США екстрену кнопку тривоги: на випадок небезпечної ситуації під час побачення. Після натискання на кнопку користувачу пропонуватимуть ввести код. Якщо він цього не зробить, з ним зв’яжеться один з операторів соцмережі. Якщо ж зв’язатися не вдасться, оператор викличе поліцію і скерує її на місце геолокації користувача.

Дарія Андрєєва — феміністка, дослідниця культури згоди

«Питання безпеки на побаченнях часто лунає останнім часом, і здебільшого його пов’язують із сервісами онлайн-знайомств, зокрема Tinder. Але якщо ми подивимось на статистику сексуального насильства, то побачимо, що переважно насильство скоюють добре знайомі постраждалим люди. Тому ті поради, які я даю, стосуються будь-яких побачень.

Перед побаченням ПОПРОСІТЬ ФОТО ЛЮДИНИ ТА ДІЗНАЙТЕСЬ ЇЇ ІМ’Я. Варто трохи розпитати про те, чим людина займається, що їй подобається. Не погоджуйтеся на зустріч з анонімами.

Несподівано багато можна дізнатись про людину, якщо спитати про її ставлення до нещодавніх змін у законодавстві щодо сексуального та домашнього насильства. Або про ставлення до ЛГБТК+ чи проституції. Якщо хтось каже, що сексуальне насильство може бути спровоковане чи що жінка сама винна, якщо її зґвалтували, – ТРИМАЙТЕСЯ ВІД ЦІЄЇ ЛЮДИНИ ЯКОМОГА ДАЛІ.

Оберіть для першого побачення ЛЮДНЕ МІСЦЕ. Це можуть бути кафе, кінотеатр чи прогулянка центром міста.

НЕ ВЖИВАЙТЕ НА ПЕРШОМУ ПОБАЧЕННІ АЛКОГОЛЬ та інші психоактивні речовини. Навіть якщо ви випили небагато, це впливає на те, як ви ухвалюєте рішення, і наступного дня ви можете про них пожалкувати. Тому краще відкласти алкоголь до часів, коли ви будете впевнені у людині поруч.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАРЯД ТЕЛЕФОНА, перш ніж йти на побачення. Бажано мати з собою павербанк. Також візьміть ДОСТАТНЬО ГРОШЕЙ ГОТІВКОЮ, щоб вистачило на таксі, і не забудьте про паспорт.

Корисно мати при собі ЗАСІБ САМОЗАХИСТУ, якщо ви вмієте ним користуватися. Це може бути газовий балончик (але його застосування потребує тренувань) чи тактичний ліхтарик, яким легко засліпити нападника, а у крайньому разі й ударити.

ПОПЕРЕДЬТЕ КОГОСЬ З БЛИЗЬКИХ про те, куди ви пішли та з ким.

Коли ми говоримо про безпеку, варто пам’ятати, що ці інструкції завжди стосуються не потенційних кривдників, а потенційних постраждалих. На жаль, часто схожі поради сприймають як підтримку віктімблемінгу, тобто звинувачення жертви. Тому я наголошую, що в насильстві завжди винен той, хто його скоїв, а не той, хто не зміг себе захистити.

І жодні поради не можуть на 100% убезпечити вас від людей з поганими намірами».

Довідково. Tinder — популярний мобільний додаток, платформа для легких і швидких зустрічей з людьми, що перебувають навколо вашого розташування. В Україні почав працювати в 2015 році.

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