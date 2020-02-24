Історії небезпечних Tinder-побачень: як мінімізувати ризик

- 24 лют. 2020
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The Village Україна розповідає чотири історії про небезпеку на Tinder-побаченнях і дає поради, як її уникнути. Про це інформує NNS.
Олеся
«Спочатку я завантажила Tinder для приколу. Але коли відвідувала друзів у Польщі, погодилася зустрітися з хлопцем, який мені писав у Tinder. Спершу ми гуляли з ним і моїми друзями, а на друге побачення він запропонував піти до нього, оскільки був сильний дощ і вітер. Я погодилася, адже маю багато друзів-хлопців і ми навідували одне одного без жодних проблем. Це була моя головна помилка: я думала, що молода людина, мій ровесник не може бути поганим.
А далі все розвивалося за класичним сценарієм, напевно. Він мене домагався, і на мою неодноразову відмову йому було байдуже.
Я намагалася з ним домовитися, питала, навіщо він робить мені боляче. Усе дійшло до синців на тілі та слідів від удушення.
Я відбивалася, але недостатньо сильно. Щось заважало мені піти. Напевно, страх, що може статися щось іще гірше. Я чула сусідів, але не знала, чи можу висунутися з квартири і попросити в них допомоги. Потім він змусив мене дещо зробити – це я б не хотіла згадувати – і тоді відпустив додому.
Я не зверталася до правоохоронців, бо друзі казали, що в цьому немає сенсу – доказів недостатньо. Мені було соромно, і я себе звинувачувала в тому, що таке сталося зі мною. Але важливо не боятися діяти різко, не боятися влаштувати сцену. Навіть коли чужі люди побачать тебе розшарпаною і без одягу, якщо вони нормальні, то допоможуть».
Катя Мячина
Це було моє перше Tinder-побачення. Напередодні я розійшлася з хлопцем і хотіла трохи розважитися. Перед побаченням я взагалі не знала жодних правил, як потрібно поводитися і убезпечити себе. І подумала, що класно було б погуляти на природі. Ми домовилися зустрітися в Голосіївському лісі. Це велетенський ліс, що починається як звичайний парк, а далі ти заходиш просто в хащі. Там із хлопцем я почувалася насправді дискомфортно, але хотіла показати, яка я «крута дівчина». Було кілька незручних моментів: він притуляв мене до дерев і пристрасно цілував. Мені це не подобалося, але я не подавала вигляду.
Ми вийшли з лісу на проспект Науки і йшли попри дорогу. На тротуарі була вирита яма – ремонтували труби, найімовірніше. І я запропонувала хлопцю в неї залізти. Мені чомусь здалося це гарною ідеєю.
Ми цілувалися, і раптом він жорстко повернув мене до себе задом і спробував нагнути, щоб розстібнути штани та зайнятися сексом
Я тоді відмовила йому, бо це не ок і ми ж у ямі на проспекті! Ми вилізли звідти, дійшли до метро й роз’їхалися. Тепер я розумію, що сама ставила себе в потенційно небезпечні ситуації. Це добре показує, наскільки дівчата погано знають, що таке безпека».
Даниїл Журавчак
«Я познайомився з дівчиною в Tinder, і ми спілкувалися протягом кількох місяців. Вона вчилася за кордоном і покликала гуляти, коли приїхала в Україну. До цього були наївні розмови, жарти про секс, але не більше. Вона прилетіла з-за кордону, і ми пішли на каву. Було дуже спекотно, але дівчина одягла на білу сорочку портупею, і я почувався незручно.
Вона запропонувала піти на коктейлі. Я відвів її у заклад, який спеціалізується на єгермейстері. Вона замовила собі три шоти та сміялася з мене, що я не п’ю. Це було некомфортно, але я все-таки погодився [випити]. Десь після шостого шоту вона почала розпитувати, де я живу, і пропонувала поїхати до мене або до неї. Коли я відмовив, дівчина знову стала з мене сміятися і пити.
Мені було незручно, але я не міг просто залишити її п’яну в закладі, тому запропонував викликати таксі. Вона сказала, що поїде, якщо ми ще прогуляємося. Ми пішли гуляти, і біля готелю вона запропонувала залишитися на ніч, навіть хотіла сама заплатити за номер.
Лізла до мене цілуватися, торкалася мене, а я почувався просто жахливо. Тоді я згадував схожі випадки, які траплялися з моїми подругами
Я викликав таксі, але їй стало погано, тож ми зайшли в найближчий заклад. Вона відійшла зробити дзвінок і просто не повернулася. Спочатку я хвилювався, чи з нею все гаразд, але о 4 ранку вона зателефонувала мені, і я зрозумів, що все добре. Після цього я не використовував Tinder».
Ліза
«Я завантажила Tinder, створила анкету й почала свайпати. За кілька днів уже було 100 метчів і близько 20 діалогів. З одним (назвемо його Денисом) ми почали частіше спілкуватися, переписувалися аж до ночі. Вирішили зустрітися і погуляти.
Ми тинялися містом і зайшли у якийсь дворик, а він каже: «Ось моя хата, пішли наверх, чи, хочеш, візьмемо ще вина?».
Я йому відмовила, бо мала інше уявлення про наше спілкування. Він став дуже злий і сказав, що я взагалі н***я не розумію, для чого я витрачаю його час, навіщо було приходити й що це якийсь треш. Коли я вже їхала додому, він писав мені неприємні повідомлення, а потім заблокував і видалив з пар у додатку. Кілька днів я почувалася дуже «брудною» і пригніченою. Мені пощастило, що я була обережною: усе сталося вдень у центрі міста, де багато людей».
Наразі Tinder тестує в США екстрену кнопку тривоги: на випадок небезпечної ситуації під час побачення. Після натискання на кнопку користувачу пропонуватимуть ввести код. Якщо він цього не зробить, з ним зв’яжеться один з операторів соцмережі. Якщо ж зв’язатися не вдасться, оператор викличе поліцію і скерує її на місце геолокації користувача.
Дарія Андрєєва — феміністка, дослідниця культури згоди
«Питання безпеки на побаченнях часто лунає останнім часом, і здебільшого його пов’язують із сервісами онлайн-знайомств, зокрема Tinder. Але якщо ми подивимось на статистику сексуального насильства, то побачимо, що переважно насильство скоюють добре знайомі постраждалим люди. Тому ті поради, які я даю, стосуються будь-яких побачень.
- Перед побаченням ПОПРОСІТЬ ФОТО ЛЮДИНИ ТА ДІЗНАЙТЕСЬ ЇЇ ІМ’Я. Варто трохи розпитати про те, чим людина займається, що їй подобається. Не погоджуйтеся на зустріч з анонімами.
- Несподівано багато можна дізнатись про людину, якщо спитати про її ставлення до нещодавніх змін у законодавстві щодо сексуального та домашнього насильства. Або про ставлення до ЛГБТК+ чи проституції. Якщо хтось каже, що сексуальне насильство може бути спровоковане чи що жінка сама винна, якщо її зґвалтували, – ТРИМАЙТЕСЯ ВІД ЦІЄЇ ЛЮДИНИ ЯКОМОГА ДАЛІ.
- Оберіть для першого побачення ЛЮДНЕ МІСЦЕ. Це можуть бути кафе, кінотеатр чи прогулянка центром міста.
- НЕ ВЖИВАЙТЕ НА ПЕРШОМУ ПОБАЧЕННІ АЛКОГОЛЬ та інші психоактивні речовини. Навіть якщо ви випили небагато, це впливає на те, як ви ухвалюєте рішення, і наступного дня ви можете про них пожалкувати. Тому краще відкласти алкоголь до часів, коли ви будете впевнені у людині поруч.
- ПЕРЕВІРТЕ ЗАРЯД ТЕЛЕФОНА, перш ніж йти на побачення. Бажано мати з собою павербанк. Також візьміть ДОСТАТНЬО ГРОШЕЙ ГОТІВКОЮ, щоб вистачило на таксі, і не забудьте про паспорт.
- Корисно мати при собі ЗАСІБ САМОЗАХИСТУ, якщо ви вмієте ним користуватися. Це може бути газовий балончик (але його застосування потребує тренувань) чи тактичний ліхтарик, яким легко засліпити нападника, а у крайньому разі й ударити.
- ПОПЕРЕДЬТЕ КОГОСЬ З БЛИЗЬКИХ про те, куди ви пішли та з ким.
Коли ми говоримо про безпеку, варто пам’ятати, що ці інструкції завжди стосуються не потенційних кривдників, а потенційних постраждалих. На жаль, часто схожі поради сприймають як підтримку віктімблемінгу, тобто звинувачення жертви. Тому я наголошую, що в насильстві завжди винен той, хто його скоїв, а не той, хто не зміг себе захистити.
І жодні поради не можуть на 100% убезпечити вас від людей з поганими намірами».
Довідково. Tinder — популярний мобільний додаток, платформа для легких і швидких зустрічей з людьми, що перебувають навколо вашого розташування. В Україні почав працювати в 2015 році.
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