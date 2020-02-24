Штучний інтелект допоміг знайти потужний антибіотик

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Як стало відомо NNS, науковці вперше відкрили новий тип антибіотиків за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє hromadske з посиланням на ВВС.

Нейромережа проаналізувала понад 100 мільйонів хімічних сполук за декілька днів. Вчені хотіли знайти сполуки, які мають найбільш антибактеріальні якості, здатні вбити кишкову паличку. Після аналізу хімічних сполук, науковці відібрали близько 100 можливих антибіотиків для тестування.

Зазначається, що нещодавно виявлена сполука може вбити 35 потенційно смертельних бактерій.

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Наукова співробітниця Массачусетського технологічного інституту заявила, що це вперше нейромережа виявила новий антибіотик.

За даними ВООЗ, стійкість до антибіотиків стає серйозною загрозою для здоров'я. Якщо антибіотики неправильно приймати, шкідливі бактерії, що живуть в організмі, можуть набути стійкості до них. Це означає, що ліки не будуть дієвими, коли це буде дійсно потрібно.