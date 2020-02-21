Ніяких "чоловік" та "жінка": Google відмовляється від гендерних міток при розпізнаванні фото

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Штучний інтелект Google не буде використовувати гендерні мітки при розпізнаванні фотографій з людьми. Про це, з посиланням на Business Insider, повідомляє Ліга.Новости, інформує NNS.

Штучний інтелект Google, який використовується програмістами для розпізнавання об'єктів на зображеннях, більше не буде розподіляти людей на чоловіків і жінок. Це рішення прийняли тому, що гендер неможливо визначити за зовнішностю, пише Business Insider.

Сервіс Google Cloud Vision API надає інструмент, що дозволяє розробникам автоматично отримувати текстовий опис вмісту на зображеннях. Він може розпізнавати обличчя, знаки, логотипи брендів, тварин і таке інше. Інструмент застосовується в комерційних і наукових цілях, наприклад, для розпізнавання зображеної на фото тварини.

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В офіційному листі Google повідомив, що не використовуватиме гендерні мітки. Для опису знімків людей буде використовуватися нейтральне позначення «людина».

У компанії пояснили таке рішення тим, що гендер неможливо визначити, спираючись тільки на зовнішність. Також привласнення гендера може погіршити упередженість штучного інтелекту.

Упередженість штучного інтелекту є однією з широко обговорюваних тем щодо цієї технології. Експерти висловлюють думки, що неправильні набори даних можуть привести до збільшення або створення нечесних припущень. Популярний приклад — алгоритми розпізнавання особи частіше демонструють неправильну роботу з людьми, у яких колір шкіри відрізняється від білого.