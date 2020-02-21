Как выглядит сегодня 17-летняя девушка, родившаяся размером с котёнка

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Канадка Кенади Журден-Бромли появилась на свет в 2003 году. Брианна, ее мама, начала еще во время беременности сильно переживать за ребенка. Ведь на поздних месяцах беременности живот Брианны был совсем маленьким.

То, что плод развивается с патологией врачи заметили только на восьмом месяце беременности.

Кенади при рождении весила всего один килограмм при росте 28 сантиметров. Врачи обнаружили у юной канадки редкое генетическое заболевание, которое препятствует росту — примордиальная карликовость. С этим заболеванием в мире насчитывается не более сотни человек. Родителей девочки предупредили, долго Кенади не проживает.

Но, к счастью, они ошиблись. Она не только выжила, но и смогла многого достичь вопреки болезни. Сейчас Журден-Бромли семнадцать лет. Но рост у нее, как у пятилетнего ребенка.

Канадская “Дюймовочка” прекрасно учится в школе. Врачи считали, что из-за болезни она будет отставать в умственном развитии. Но оказалось все наоборот.

Кенади — лучшая ученица в классе. Она ездит на олимпиады и берет на них первые призы. Канадка не стесняется своего роста. Она очень активна и участвует в школьных мероприятиях.

У “Дюймовочки” есть младший на два года брат Тайран. Он родился без каких-либо генетических отклонений. Мальчик души не чает в сестре и любит ее, защищая от всех невзгод.

Мама и папа Кенади очень сильно гордятся достижениями дочери, любят ее и поддерживают во всем.