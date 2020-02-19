З 2021 року SpaceX планує відправляти туристів у космос

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Як стало відомо NNS, американська аерокосмічна компанія SpaceX уклала угоду зі Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Space Adventures.

Полетіти на орбіту Землі туристи мають на космічному кораблі Crew Dragon. Як зазначили у компанії, успішний перший запуск SpaceX цього корабля на МКС та успішне випробування його аварійного відділення дозволили двом компанія укласти партнерську угоду.

У першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon, але не зістиковуватимуться з МКС, а перебуватимуть у вільному польоті на орбіті планети. Розпочати такі комерційні місії попередньо планують наприкінці 2021 — в середині 2022 року.

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«Ця історична місія стане черговим кроком на шляху до того, щоби зробити космічні польоти можливими для людей, які мріють про це. Ми раді працювати з командою Space Adventures над цією місією», — сказала Гвін Шотвелл, президент та головний операційний директор SpaceX.

Як зазначає видання Techcrunch, компанія Space Adventures має досвід відправки у космос туристів — вона організувала подорож семи приватних осіб на МКС на російських кораблях «Союз».

Скільки коштуватиме квиток на Crew Dragon для польоту у космос, поки не повідомляється.