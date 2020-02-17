За пропаганду традиційних сімейних цінностей ввели кримінальну відповідальність у Бельгії

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Бельгія першою у світі ввела кримінальну відповідальність за пропаганду традиційних сімейних цінностей. Про це NNS повідомляє з посиланням на panorama.pub.

Згідно отриманої NNS інформації, відповідний закон був прийнятий національним парламентом у п'ятницю, 14 лютого, після цілого року довгих обговорень і дискусій.

Якщо раніше стати фігурантом кримінальної справи у Бельгії можна було тільки за нав'язування гетеросексуальності неповнолітнім, то тепер ця заборона поширюється на будь-які види пропаганди, включаючи ті, які ведуться релігійними організаціями й громадами.

Спікер парламенту Марк Кааскопер назвав прийняття документа «історичною перемогою бельгійського народу над мракобіссям і середньовічними забобонами».

Закон набирає чинності з 1 березня 2020 року. Уряд залишає за собою право проводити запис і експертизу публічних виступів діячів і релігійних проповідників. Особливо тяжким злочин буде вважатися в разі, якщо він був вчинений батьками щодо власних дітей – в цьому випадку адептам гетеросексуальної орієнтації загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі і гарантоване довічне позбавлення батьківських прав.