У Китаї можуть стратити за приховування симптомів коронавірусу

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У Китаї передбачено жорстоке покарання за приховування симптомів коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ракурс.

Згідно отриманої NNS інформації, за навмисне приховування чи неправильне повідомлення про симптоми нового коронавірусу COVID-19 тут можуть ув’язнити на термін до 10 років чи довічно або навіть стратити.

Приховування історії подорожей також вважатиметься злочином. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на заяву китайського суду.

Відповідні дії з боку інфікованих, якщо вони стануть причиною подальшого поширення вірусу, вважатимуться загрозою суспільній безпеці.

Крім того, китайська національна комісія з охорони здоров’я заборонила людям з кашлем, лихоманкою чи іншими симптомами хвороби подорожувати транспортом.

Також усім, хто повертається з інших міст та регіонів до столиці країни — Пекіна, наказано залишатися на карантині протягом 14 днів. Проте наразі не відомо, як влада країни планує контролювати виконання цього наказу.

У КНР розпал епідемії коронавірусу співпав з періодом відпусток на час святкування Китайського нового року. У зв’язку з епідемією в низці випадків новорічні вихідні були значно продовжені, проте тепер вони завершуються і багато людей повертаються на свої робочі місця.

Перші випадки захворювання новим коронавірусом були зафіксовані в грудні 2019 року в китайському місті Ухані. Наразі кількість померлих від коронавірусу перевищує 1,5 тис. осіб. Є померлі і за межами Китаю.

Нагадаємо, в Ухані нещодавно були посилені карантинні заходи. Жителям міста заборонили залишати житлові комплекси, окрім випадків звернення за медичною допомогою та участі в протиепідемічній роботі чи забезпеченні функціонування міських служб.

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