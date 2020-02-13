Социальная сеть Facebook договорилась с агентством Рейтер о проверке контента

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Социальная сеть будет платить агентству и использовать его выводы для борьбы с распространением фейков. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Также NNS стало известно от журналистов издания liga.net. о том, что в рамках договоренности с Facebook, команда из четырех сотрудников агентства будет обращать внимание на материалы, заинтересовавшие либо редакцию Рейтер, либо саму соцсеть.

Своими выводами эксперты поделятся в блоге. Эту информацию Facebook будет использовать, чтобы отметить посты с фейками как ложные. Таким образом, соцсеть ограничит их распространение, убрав в конец новостной ленты.

Двое проверяющих информацию сотрудника будут находится в Вашингтоне, еще двое - в Мехико. Напомним, что всего в Рейтер работают более 25 000 человек. В дальнейшем число тех, что проверяет посты в Facebook может вырасти, поскольку агентство и соцсеть планируют сотрудничать как до президентских выборов в США в 2020 году, так и после.

Сообщается, что сейчас Facebook испытывает давление в связи с необходимостью удаления фейковых новостей в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года.