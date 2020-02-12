Какие интернет-ресурсы и мессенджеры контролирует ФСБ

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Многим пользователям интернета известно, что российский «Роскомнадзор» ведет реестр операторов распространения информации ОРИ с 2015 года. В реестр включаются интернет-сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями.

Сейчас в нем есть, например, сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Telegram, ВК, «Сбербанк-онлайн», Avito. Сервисов Google и Facebook (в том числе WhatsApp) в реестре нет.

Но Федеральная служба безопасности пошла дальше, она потребовала от крупнейших интернет-сервисов предоставить ей круглосуточный доступ к данным об интернет-активности пользователей, сообщает The Bell со ссылкой на источники в интернет-компаниях.

До этого подобные требования использовался лишь дважды — в отношении Telegram и «Яндекса». Но теперь ситуация изменилась, и уже как минимум часть интернет-компаний установили необходимое оборудование. «Спецслужбы за наш счет поставили инфраструктуру и уже могут получать существенную часть данных наших сервисов», заявил информированный источник.

Согласно разъяснениям Минкомсвязи, участники реестра ОРИ обязаны предоставлять ФСБ персональные данные пользователя, (логин, настоящие имя и фамилия, паспортные данные, адрес проживания, прописки, список языков, которым владеет пользователь, его круг общения, данные учетных записей в других сервисах, IP-адрес), переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, записи аудиоразговоров и данные об их платежах.

Что касается Украины, то вполне логично сделать нехитрые умозаключения. До сих пор рядовые украинцы пользуются российскими сервисами, в том числе и политические деятели. И, конечно же, не следует забывать о постоянно «всплывающих» переписок украинских политиков, которые так сильно любят пользоваться «Telegram».