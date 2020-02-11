Кількість померлих від коронавірусу стрімко зросла, сьогодні евакуюють українців з Уханю

Завантажте мобільний додаток сайту

Кількість померлих від китайського коронавірусу досягла 1016 осіб. Тільки за добу загинуло більше сотні людей. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Згідно отриманої NNS інформації, за даними китайських медиків та Всесвітньої організації охорони здоров’я, на материковій частині Китаю зафіксували 42 638 випадків коронавірусу, ще 316 – в інших 24 країнах, де померла одна людина.

В епіцентрі епідемії в провінції Хубей зафіксували 2 097 нових випадків захворювання, там померли 103 людини.

Серед хворих – щонайменше двоє українців. Обох зняли з круїзного лайнера Diamond Princess, який з 4 лютого перебуває на двотижневому карантині біля берегів Японії через виявлені випадки коронавірусу.

Сьогодні, 11 лютого громадяни України, які знаходяться в провінції Хубей, буде евакуйовано на батьківщину. Попередньо відомо, що це 51 особа, серед них одна дитина. Евакуювати будуть тільки тих, хто погодився на 14-денний карантин. Українців розмістять в двох санаторних закладах Київської області.

Під час польоту пасажири будуть в масках. Екіпаж літака (16 осіб) використовуватиме спеціальні костюми біологічного захисту.. Рейс супроводжуватимуть три медробітники: два лікаря та медсестра.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.