Що відбувається на зараженому коронавірусом лайнері з українцями (відео з корабля)

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Як повідомляла раніше NNS , на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть біля берегів Японії, виявлено коронавірус у українця. Цю інформацію вчора підтвердили в МЗС. 20-річний член екіпажу Diamond Princess став першим зараженим громадянином України.

Повідомляється, що ще двоє українців на лайнері вже добу не виходять зі своїх кают – мають кашель і температуру.

Про те, що відбувається на кораблі з близько 3700 особами на борту, NNS дізналася з репортажу ТСН.

"Люди з температурою чекають на свою чергу. Вони просто хворі, їм роздають парацетамол. Зараз у все більше і більше людей почали проявлятися симптоми. Якщо раніше цього не було помітно, то зараз вже дуже кидається в очі, серед них і українці", - розповідає один з українців з Diamond Princess Тарас Філіппов.

Лайнер вирушив у двотижневу морську мандрівку з Йокагами 21 січня і зупинявся в кількох портах Японії, В’єтнаму, Тайваню і Гонконгу. 3 лютого мав повернутися назад. Та поблизу порту його зустріла охорона. З'ясувалось, ще у Гонконгу одному із пасажирів стало кепсько, його шпиталізували й виявили вірус. Гонконгська влада про це повідомила японську, тому в порту Йокагами на мандрівників чекав неприємний сюрприз - відмова у в’їзді. Згодом таки дозволили пришвартуватися.

Українець Тарас Філіппов зняв кадри з лайнера, аби показати, на що перетворився круїз, ще донедавна повний веселощів. Усі пасажири закрилися у своїх каютах, вільно пересуваються лише персонал у масках та лікарі у білих комбінезонах, які розносять їжу, дезінфікують зали і обстежують пасаирів. Допоки Тарас знімав це відео, його кілька разів зупиняли медики, аби переконатися, що він не пасажир, який порушує карантин, а член екіпажу - який за певних умов має право пересуватися. "Раз на два дні приблизно ми виходимо в море, щоб оновити воду, щоб вона була чиста. 12 годин ми були в морі, дрейфували", - додав він.

Китайський коронавірус змінює світ просто на наших очах. Страх перед вірусом-убивцею в Італії пробуджує небезпечну хвилю расової ворожнечі. По усій країні закриваються китайські ресторанчики, магазини, людей із азійською зовнішністю на вулицях обходять стороною. "Ця ворожість гірша усякого вірусу. Мені так шкода від того, шо це відбувається. Дуже хочу, аби це минулося якнайшвидше", - сказала 61-річний мешканка Італії Франческа Маммоло.

Попри усі санітарні та гуманітарні заходи, кількість хворих щодня лише зростає. Із Китаю масово евакуйовують іноземців. Усіх ізолюють на карантин туди, куди наврядчи захочеться дістатися самим. Так, базу на острові Різдва посеред індійського океану використовують австралійці за кількаметровою огорожею по два тижні – доки триває інкубаційний період – тримають сотні людей. Та навіть цього центру, як виявилося, замало. Ще один облаштують вже у таборі поблизу закинутої гірничої шахти.

Американці для евакуйованих підготують щонайменше десять військових баз. Охороняють держави від коронавірусу й свої морські кордони. У відкритих водах велетенських лайнерів чи маленьких кораблів дрейфує вже з десяток. На землю не пускають жодного пасажира та члена екіпажу, допоки вони не пройдуть медогляд.

В сюжеті нижче повідомляється про 70 заражених коронавірусом на судні Diamond Princess. Проте за оновленою інформацією їх вже 130. Всього ж у світі захворіли на китайський коронавірус більше 40 000 осіб, з яких більше 900 померли.