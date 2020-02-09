В Индии из кранов потек алкоголь вместо воды

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В Индии из кранов вместо воды потек алкоголь. Местные жители недовольны. Дети не могли ходить в школу, а их родители - на работу. Об этом NNS сообщает со ссылкой на «Би-би-си».

Согласно полученной NNS информации, из кранов жилых домов полился «коктейль» из пива, бренди и рома, но люди этому не обрадовались, а были серьезно возмущены. Ведь они оказались лишены питьевой воды и возможности принять душ.

Неприятная по виду и запаху смесь из пива, бренди и рома полилась из кранов 3 февраля.

«Мы были так потрясены, — говорит владелец жилого комплекса Джоши Малекекал. — Дети не могли ходить в школу, даже их родители не могли ходить на работу».

Как выяснилось позже, такая ситуация сложилась из-за властей. Накануне чиновники вместе с правоохранителями конфисковали большую партию алкоголя у подпольных торговцев. Утилизовать 6 тысяч литров спиртного решили, слив его в большую яму. Однако недалеко от этой ямы расположен колодец, который снабжает питьевой водой жителей 18 квартир, и жидкость туда просочилась.

После жалобы жителей чиновники приняли меры: скважину начали очищать от алкоголя, также была организована доставка питьевой воды. Жителям подвозят по 5 тысяч литров в день, но они жалуются, что этого мало. Очистка скважины может занять целый месяц.

Отмечается, что штат Керала имеет самый высокий уровень потребления алкоголя в стране.