Рівень випромінювання iPhone 11 Pro вдвічі перевищує норму - дослідження

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Незалежне дослідження виявило, що рівень радіочастотного випромінювання iPhone 11 Pro вдвічи перевищує допустиму межу. Про це NNS стало відомо з повідомлення iТechua.

Після того, як на Apple подали в суд, звинувативши її смартфони в перевищенні допустимих норм електромагнітного випромінювання (SAR), виробник чохлів Penumbra Brands вирішив перестрахуватися і провести незалежне дослідження iPhone 11 Pro. Провести його доручили лабораторії PF Exposure Lab з Сан-Маркоса, штат Каліфорнія. Як «піддослідний» використовувався смартфон, придбаний в роздробі.

Вердикт експертів свідчить, що iPhone 11 Pro за рівнем радіочастотного випромінювання не відповідає затвердженим нормам Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC). Йдеться про дворазове перевищення допустимої межі випромінювання. Так, згідно з нормами FCC гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання у смартфона не повинен перевищувати позначку 1,6 Вт / кг. У випадку з iPhone 11 Pro цей показник дорівнює 3,8 Вт / кг.

Стверджується, що тести проводилися в суворій відповідності з регламентами, прийнятими Федеральною комісією зі зв’язку США. Для їх проведення використовувався манекен, створений з матеріалу, що імітує шкіру людини, а сам смартфон знаходився на відстані 5 мм від нього. При скороченні цієї відстані рівень випромінювання тільки збільшиться.

Нагадаємо, що минулого року до суду подано колективний позов власників iPhone з вимогою виплатити компенсацію і відшкодувати витрати на медичне обслуговування.

Приводом для позову послужило дослідження, яке провели журналісти видання Chicago Tribune і незалежна профільна лабораторія. В ході нього з’ясувалося, що деякі смартфони, включаючи iPhone 7, iPhone X і iPhone 8 по рівню електромагнітного випромінювання перевищують допустимі норми і можуть завдати шкоди здоров’ю.

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