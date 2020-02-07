Україна та Білорусь планують відновити річкові маршрути по Дніпру та Прип'яті

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Як стало відомо NNS, Україна спільно з Білоруссю планують розвивати судноплавство на Дніпрі та річці Прип’ять. Про це повідомляють The Village Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

«Під час двосторонньої зустрічі було обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва у сфері транспортної інфраструктури та розвитку міжнародних транспортних коридорів Чорне море-Балтійське море, зокрема, відновлення міжнародного водного шляху Е-40 у сполученні Дніпро – Прип’ять», — інформують в міністерстві.

«Нашим основним завданням і метою подальшого співробітництва є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, у тому числі в рамках реалізації проєкту Е-40. Проєкт з відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізації», — коментує міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Е-40 — водний шлях, який пролягає на території України, Білорусі та Польщі і сполучає Чорне та Балтійське моря. Його протяжність становить понад 2 000 кілометрів.

З початком навігації на річках Дніпро та Прип’ять почнуть роботи з черпання та доведення до суднохідних глибин.

Україна та Білорусь планують запустити спільний туристичний річковий маршрут з Києва до білоруського Мозира.

Судно, яке здійснюватиме поїздки, має бути готовим до виходу в рейс на кінець квітня 2020 року.

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