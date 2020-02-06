Коронавірус вперше виявили у новонародженої дитини

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Вперше китайській коронавірус виявлено у новонародженої дитини. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті 24-здоров’я.

Згідно інформації, отриманої NNS , немовля народилося 2 лютого у місті Ухань – епіцентрі спалаху коронавірусу. Новонароджена дитина стала наймолодшою людиною, у якої виявили китайський коронавірус.

Дитину народила жінка, інфікована коронавірусом 2019-nCoV, втім лікарі ще не знають, яким саме шляхом заразилося дитя, повідомляє BBC.

Малюку діагностували коронавірус через 30 годин після його народження, тому медики самі не знають, де саме дитина підхопила вірус – в утробі матері чи вже після народження.

За словами акушерів, у всьому решта немовля здорове, а його вага при народженні становила 3, 25 кілограмів. Нині стан немовляти стабільний.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV: