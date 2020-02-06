Коронавірус вперше виявили у новонародженої дитини

- 06 лют. 2020
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Вперше китайській коронавірус виявлено у новонародженої дитини. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті 24-здоров’я.
Згідно інформації, отриманої NNS , немовля народилося 2 лютого у місті Ухань – епіцентрі спалаху коронавірусу. Новонароджена дитина стала наймолодшою людиною, у якої виявили китайський коронавірус.
Дитину народила жінка, інфікована коронавірусом 2019-nCoV, втім лікарі ще не знають, яким саме шляхом заразилося дитя, повідомляє BBC.
Малюку діагностували коронавірус через 30 годин після його народження, тому медики самі не знають, де саме дитина підхопила вірус – в утробі матері чи вже після народження.
За словами акушерів, у всьому решта немовля здорове, а його вага при народженні становила 3, 25 кілограмів. Нині стан немовляти стабільний.
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 6 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 565 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 28 000 осіб по всьому світу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні
- підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.
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