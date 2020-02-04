Українка прийняла пологи на борту літака рейсу Доха-Бангкок (фото)

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На борту літака рейсом «Доха-Бангкок» киянка Олена Федченко прийняла пологи у громадянки Таїланду. Про це жінка написала на своїй сторінці у Фейсбук, передає ТСН.

«Прийняла пологи на борту літака Доха-Бангкок. Хлопчик, мама тайка. Наш літак сів у Калькутті, чекаємо швидку. Але мама та дитина здорові! Стрес, щастя і буря емоцій! Спасибі кафедрі акушерства і гінекології №3 КМІ Богомольця. Згадала все за одну хвилину», — поділилася Олена.

Жінка зазначила, що вагітна пасажирка приховала від співробітників аеропорту критичний термін вагітності, за якого перельоти вже заборонені.

Подруга медика, яка летіла тим самим рейсом, додала, що на висоті 8 тисяч метрів пілот через гучномовець почав питати в пасажирів: «Чи є на борту лікар, це терміново!». А після екстреної посадки у Калькутті літак простояв близько двох годин.

Також подруга героїні сказала, що далеко не всі пасажири відреагували з добром на таку подію. Багато було незадоволених, які не хотіли чекати на швидку, поки породіллю заберуть, нарікали на зіпсовану подією відпустку та скаржились, що їм не дають спати крики.