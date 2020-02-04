Сестри-альбіноси підкорюють світ надзвичайною красою (фото)

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Дві сестри з Казахстану підкорюють серця людей по всьому світу своєю унікальною зовнішністю. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Bored Panda.

Асель і Каміла Калаганови народилися в одній сім'ї із різницею у 12 років одина від одної, і вони обидві альбіноси.

Маленькій Каміллі два роки, а її старшій сестрі Асель — 14.

В родині є і хлопчик — Алдійар, йому 8 і він має типову для казахів зовнішність.

«Люди дивуються, коли нас бачать. Деякі навіть не знають, що таке альбінізм», — каже Асель.

Коли Асель виповнилось 10, вона почала пробувати свої сили у модельному бізнесі.

А тепер, коли народилась Каміла, її Instagram вже має 33 000 підписників.

Мама дівчаток теж спочатку дуже здивувалась, коли побачила, яких дітей подарувала цьому світові.

«Коли я народила дітей, я нічого не розуміла. Лікарі були шоковані. Тепер я розумію, що це альбінізм. Я не знала, що мені робити, як жити. Потім я дізналась, що серед моїх пращурів були люди з альбінізмом», — розповідає мама дівчаток Айман.

Спочатку Асель навіть віддали в школу для дітей з інвалідністю, але потім перевели у звичайну.

«Асель чудово вчиться. Альбінізм ніяк не впливає на інтелект дитини», — каже Айман.

Для довідки: альбінізм характеризується відсутністю пігменту в шкірі та її придатках, у райдужній та пігментній оболонках очей.

Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу, але от частота виникнення цього генетичного явища залежить від регіону.

Наприклад, в Європі лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм.

А у країнах Африки — 1 на 1000.