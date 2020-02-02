Зафіксовано першу смерть від коронавірусу за межами Китаю

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Зафіксовано першу смерть від китайського коронавірусу за межами Піднебесної. Про це NNS стало відомо з повідомлення інформагентства Укрінформ, яке посилається на DW.

Згідно інформації, отриманої NNS , на Філіппінах від коронавірусу 2019-nCoV помер громадянин Китаю, який приїхав з Уханя.

«Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю, 2 лютого, про смерть першого зараженого коронавірусом 2019-nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, епіцентра поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах», - ідеться в повідомленні.

Представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абеясінге підкреслила: про місцевий спалах інфекції не йдеться.

Зазначається, що, судячи з усього, пацієнт заразився вірусом ще до прибуття на Філіппіни.

Жінка, яка приїхала з ним і в якої теж були виявлені ознаки зараження, перебуває в лікарні й одужує, відзначив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсиско Дуке.

Як повідомлялося, станом на 1 лютого, в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Відповідні служби, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонслужби, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури, готові до виникнення надзвичайної ситуації.

Всього коронавірус забрав вже більше 300 жіттів. Всі, крім однієї особи, померли в Китаї.