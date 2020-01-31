Facebook починає боротьбу з фейками про коронавірус

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Компанія Facebook почала вживати заходи, спрямовані на мінімізацію кількості фейкового контенту стосовно китайського коронавірусу. Заходи поширюються і на мережу Instagram, яка належить компанії. Про це NNS стало відомо з повідомлення УНН.

У ФБ заявили про нововведення, за допомогою яких соціальна мережа має намір допомогти користувачам отримувати більш достовірну інформацію про даний коронавірус.

Для цього планується застосовувати алгоритм фактологічної перевірки, який допоможе виявляти помилкові відомості і обмежувати їх тиражування в Facebook і Instagram.

Facebook обіцяє сповіщати про результати перевірок тих користувачів, які будуть намагатися не зумисне поділитися недостовірним контентом.

Компанія також збирається видаляти з соцмереж фейки про нібито дієвих засобах лікування пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019 nCoV.

Аналогічна доля чекає авторів конспірологічних теорій про причини спалаху захворювання, здатних "завдати шкоди людям, які повірили в них". Як приклад наводяться твердження про чудодійний ефект вживання всередину чистячих засобів.